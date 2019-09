HB20 em nova geração

Lançado no Brasil em 2012, o compacto Hyundai HB20 virou a cabeça das montadoras concorrentes com um misto de espanto e surpresa pela ousadia dos coreanos no design exterior e interior. Não demorou para o carro ser um dos mais vendidos e desejados do Brasil, sempre ficando entre os três mais bem colocados nas vendas. Agora, em 2019, a marca coreana lança a nova geração da Família HB20, Hatch, Sedan e Cross – não por acaso no mesmo local do primeiro lançamento, na paradisíaca Ilha de Comandatuba, na Bahia.

Na apresentação, quando foram revelados os três modelos, apenas o preço do carro de entrada, o HB20 Hatch, foi divulgado: ele parte de R$ 46.490, mais barato que o valor anunciado pela Chevrolet na semana passada do Novo Onix 2020, que tem preço a partir de R$ 48.490. Também não por acaso, R$ 2 mil mais barato que o líder.

Isso porque os dois travam um duelo de campeão e vice, com ampla vantagem em vendas para o carro da Chevrolet. Mas o novo HB20 tem atributos para incomodar o campeão em vendas e ganhar consumidores.

Tem dois motores, um aspirado, o mesmo da geração anterior, e outro turbo, 1.0l, com 120 cv de potência.

A Hyundai revelou os preços e detalhes de todas as versões do HB20. Preços, versões e dados de consumo. Anote: as versões do HB20 Hatch com motor 1.0l, aspirado, com 80 cv de potência começam a R$ 46.490 (Sense), depois R$ 48.990 (Vision), R$ 50.490 (Vision Bluemedia) e R$ 53.790 (Evolution). Já com motor 1.6l, e 130 cv de potência iniciam em R$ 57.990 (Vision – câmbio Mecânico), R$ 62.790 (Vision Automático), R$ 69.990 (Launch Edition Automático). Com o novo motor Turbo 1.0l, de 120 cv de potência, todas com câmbio automático com seis velocidades iniciam em R$ 67.190 (Evolution), R$ 73.590 (Diamond) e R$ 77.990 (Diamond Plus).

Veja agora os preços do HB20S (Sedan). Com motor 1.0l e câmbio Manual vai de R$ 55.390 (Vision) a R$ 58.390 (Evolution). Em seguida, com motor 1.6l, vai de R$ 62.590 (Manual) a R$ 67.390 (Automático). Em seguida, vai de R$ 71.790 (Evolution Automático), R$ 76.890 (Diamond Automático) e R$ 81.290 (Diamond Plus Automático).

Se sua pegada for mais aventureira, anote os preços do HB20X Cross. Todas com motor 1.6l, R$ 62.990 (Vision Mecânica), R$ 67.890 (Vison Automática), R$ 69.890 (Evolution Automática), R$ 75.190 (Diamond Automática) e R$ 79.590 (Diamond Plus Automática).

O motor Gamma 1.6 16V permanece em linha com 123 cavalos na gasolina e 130 cavalos no etanol, com 16,0/16,5 kgfm, respectivamente, além de câmbio manual ou automático, ambos com seis marchas. O propulsor Kappa 1.0 12V aspirado tem 75 cavalos na gasolina e 80 cavalos no etanol, gerando 9,4/10,2 kgfm.

No 1.0 T-GDi, a potência é de 120 cavalos a 6.000 rpm e 17,5 kgfm a 1.500 rpm. O ganho em economia vai de 7% no 1.0 de entrada até 23% no T-GDi com Start&Stop. O 1.0 tem câmbio manual de cinco marchas e o T-GDi virá apenas com transmissão automática de seis marchas.

Nas versões, os HB20 e HB20S têm as três opções de motor e câmbio, enquanto o HB20X vem somente com motor 1.6, manual ou automático.

Confira os dados de consumo cidade/estrada com gasolina e etanol, respectivamente, divulgados pela Hyundai.

HB20

HB20 1.0: 12,8/14,6 km/l e 9,1/10,1 km/l

HB20 1.6: 12,5/14,7 km/l e 8,6/10,3 km/l

HB20 1.6 AT: 1,5/13,9 km/l e 7,8/9,8 km/l

HB20 1.0 TGDI AT: 11,8/14,2 km/l e 8,2/10,2 km/l

HB20 1.0 TGDI AT ISG (start-stop): 12,2/13,9 km/l e 8,6/10,3 km/l

HB20S

HB20S 1.0: 2,8/14,7 km/l e 9,5/10,6 km/l

HB20S 1.6: 12,6/15,1 km/l e 8,5/10,5 km/l

HB20S 1.6 AT: 11,5/14,9 km/l e 8,1/10,4 km/l

HB20S 1.0 TGDI AT: 12,1/15,3 km/l e 8,0/10,8 km/l

HB20S 1.0 TGDI AT ISG (start-stop): 12,7/15,6 km/l e 8,8/11,0 km/l

HB20X

HB20X 1.6: 11,8/13,9 km/l e 8,3/9,6 km/l

HB20X 1.6 AT: 10,9/12,9 km/l e 7,7/9,2 km/l

HB20X 1.6 AT ISG: 11,7/13,3 km/l e 8,1/9,3 km/l