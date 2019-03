GLA: estrela da Mercedes

Entre os principais modelos vendidos pela Mercedes-Benz no Brasil em 2018, Classe C, CLA e GLA se destacaram entre os modelos mais buscados pelo consumidor. A GLA tem sempre se mantido na preferência de parte desse público. Motivos para isso não faltam. Vamos nos concentrar por enquanto na versão 200 Advance. Uma vez a bordo, logo chama a atenção o acabamento refinado, com a porção central do painel coberta em metal fosco. Os bancos são forrados em tecido, mas oferecem ajustes elétricos para o motorista, que logo encontra a melhor posição ao volante. Há ajustes de altura e de profundidade na coluna de direção e apoio lombar controlado por botão.

A partida do motor 1.6 turbo flex é via botão, mas a abertura e o travamento das portas não é presencial - precisa pressionar os botões na chave.

A alavanca do câmbio segue o padrão Mercedes-Benz, posicionada junto ao volante. Isso acaba por liberar o console central, que oferece alguns bons nichos para guardar objetos. Um deles fica sob o apoio de braços, entre os bancos dianteiros.

O compartimento traz duas entradas USB: uma que conversa com a central multimídia, outra exclusiva para o carregamento de gadgets. O espaço interno é generoso e muito bom para a família.



Solidez

Em movimento, logo chama a atenção a solidez do crossover, ou SUV, como queiram. Sua carroceria feita com aços de alta resistência tem rigidez elevada e quase não retorce. O equilíbrio dinâmico, aliás, é um dos pontos fortes do modelo. O GLA se mantém “no trilho” a todo tempo, sem oscilar. A direção elétrica é leve em manobras, mas ganha peso conforme a velocidade aumenta, oferecendo respostas bastante precisas.

O motorista pode ainda escolher entre quatro modos de condução (Comfort, Eco, Individual e Sport). O comportamento muda bastante de uma configuração para outra, especialmente em relação ao câmbio. No modo Sport, a direção fica ligeiramente mais pesada, o acelerador mais sensível e a transmissão de dupla embreagem e sete marchas alonga as relações, fazendo o motor girar alto. No Eco, as respostas ficam razoavelmente mais brandas, mesmo se o condutor afundar o pedal do acelerador.

Esses detalhes acabam por extrair o melhor do 1.6 turbo flex, que tem 156 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, com excelente relação peso x potência.

O desempenho é agradável e não desaponta, sobretudo no consumo, que recebeu nota B do Inmetro e entrega médias acima dos 10 km/l. Excelente opção de compra.



Ficha Técnica:

Motor: 1.6l, flex, turbo, 4 cilindros

Potência: 156 cv a 5.300 rpm

Câmbio: Automatizado de dupla embreagem e sete velocidades

Porta-malas: 336 litros



Versões/Preços

GLA 200 STYLE: R$ 167.900

GLA 200 ADVANCE: R$ 184.900

GLA 200 NIGHT: R$ 189.900

GLA 200 ENDURO: R$ 214.900