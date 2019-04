Frontier em nova geração

A nova geração da Nissan Frontier chega ao Brasil vindo da Argentina com a sua linha completa, composta por quatro versões. A família da picape tem preços que começam em R$ 136.190, na versão S com câmbio manual e tração 4x4, e vão a R$ 193.290, na opção mais completa da gama, a LE.

Além da Attack, a linha 2019 da Frontier é composta pelas versões S 4x4 (voltada ao trabalho), XE 4x4 e LE 4x4, a top da gama.

De acordo com a versão, a picape passa a ter equipamentos como a Visão 360º Inteligente, Detector Inteligente de Objetos em Movimento, teto solar, novo sistema multimídia A-IVI com tela de oito polegadas, sistema Isofix, seis airbags, entre outros.

Também há novidades no interior, na suspensão, nas rodas, na direção, na motorização, na transmissão e no sistema de tração. Agora, existem com câmbio manual ou automático, e o motor 2.3 turbodiesel (190cv) passa a ter opção de uma ou duas turbinas, o que faz a potência variar conforme a configuração adotada.

Crescimento

Na comparação de fevereiro deste ano com o mesmo mês de 2018, a Nissan Frontier demonstra que está acelerando no Nordeste. A picape aumentou sua participação de mercado em Estados como Sergipe (5,7% em fevereiro de 2019 x 3,5% no mesmo mês de 2018), Paraíba (5,5% x 4,5%), Alagoas (5,2% x 3,2%), Rio Grande do Norte (4% x 2,5%) e Piauí (3,9% x 2,8%).

No Ceará, a Nissan Frontier se destaca ainda mais, em especial em Fortaleza. Nome sempre forte no Estado, o utilitário da Nissan vem conquistando cada vez mais clientes, com resultados acima de sua média nacional. A picape da Nissan tem 10% de participação de mercado no Ceará e vai além em Fortaleza, onde atinge 12%. Esses números têm se mantido constantes desde a chegada do modelo produzido na Argentina.

Antonio Marcos, Diretor da concessionária Fort Nissan, enfatiza as novidades tecnológicas no sentido de dar mais segurança ao dono da picape. “São equipamentos como a câmera de 360 graus, que garantem total controle sobre o que acontece em torno do veículo, algo que faz a diferença em um local distante e sem muita iluminação, por exemplo”.

O sistema é formado por quatro câmeras (na grade dianteira, na tampa da caçamba e duas na parte inferior dos retrovisores externos) e permite ao motorista ter uma visão completa do entorno da Nissan Frontier. Por meio da tela do sistema multimídia no painel, é possível analisar visualmente a posição do veículo em relação às marcas no chão de um estacionamento e aos objetos no ambiente, o que permite manobras com mais facilidade e segurança.



Segurança

Reconhecida por sua força, a atual geração da Nissan Frontier apresenta como um dos seus destaques a estrutura ainda mais resistente que a anterior, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo em que é mais leve e eficiente. Além desse diferencial, a picape mantém em sua linha 2019 equipamentos como os inéditos - para o segmento - bancos “Gravidade Zero”, inspirados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor; os controles de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dinamic Control); freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA); controles automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), luz de freio de LED (CHMSL), luzes diurnas (DRL) e muitos outros.



Saiba mais

A tradição da Nissan Frontier Attack está em oferecer um visual diferenciado aos clientes. Modelo 2019 traz adesivos laterais com o nome da versão e a inscrição “4x4”, estribos laterais, barra tubular (popularmente conhecida como santantônio) e rack de teto na cor preta, pneus todo-terreno, rodas escurecidas, o novo sistema multimídia A-IVI e controle de áudio no volante. É oferecida na opção 4x4 com motor de duplo turbo e 190 cavalos.



FICHA TÉCNICA

. MOTOR: 2.3l, diesel

. POTÊNCIA: 190 cv

. CÂMBIO: manual/automático

. PREÇOS: de R$ 136.190 a R$ 193.290