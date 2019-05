Ford Edge em versão ST

A Ford iniciou a venda do Edge ST, utilitário esportivo premium que inaugura a grife de alta performance Sport Technologies no Brasil. Depois do pré-lançamento no Salão do Automóvel, o novo SUV chega ao mercado com uma proposta diferenciada dentro do segmento, reunindo o melhor de dois mundos: a potência e a tecnologia de um autêntico esportivo com o conforto, o espaço e a segurança de um SUV.

De cara, o Edge ST impressiona pelo porte, pela aparência agressiva e pelo ronco envolvente, que revelam a sua força e espírito esportivo. Primeiro SUV desenvolvido pela Ford Performance – divisão de carros de alto desempenho da marca –, é equipado com motor V6, 2.7 EcoBoost com duplo turbo, especialmente calibrado para gerar 335 cv de potência e 534 Nm de torque.

Ele vem com câmbio automático de oito marchas com trocas rápidas e comandos no volante, modo de condução Sport, tração inteligente nas quatro rodas AWD, freios de alta capacidade e direção e suspensão com ajuste ST, usando tecnologias desenvolvidas nas pistas.

Além da frente, das laterais e da traseira redesenhadas, as novidades de estilo do Edge ST incluem itens exclusivos, como grade dianteira preta do tipo colmeia, faróis e lanternas de LED, rodas de 21”, saias laterais e escapamento com saídas duplas. Na cabine, conta com bancos esportivos de couro e camurça com refrigeração e aquecimento, volante e soleiras personalizadas, teto solar panorâmico, som premium da Bang & Olufsen com 12 alto-falantes, carregador sem fio para celular, central multimídia SYNC 3 e DVD com duas telas de 8” para os passageiros traseiros, que podem ser usadas de forma simultânea ou independente para música, vídeos e jogos.

Na parte de segurança, o Edge ST exibe um arsenal tecnológico. Vem com oito airbags, câmera dianteira de 180 graus, controle eletrônico de estabilidade e tração, anticapotamento e controle de torque em curvas AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, chave programável MyKey e ganchos e fita de segurança para cadeiras infantis.

Suas tecnologias de assistência, reunidas no pacote Ford CoPiloto 360, incluem sistemas de monitoramento de ponto cego, permanência em faixa, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, piloto automático adaptativo com Stop & Go, auxiliar de manobras evasivas, farol alto automático, câmera de ré, estacionamento automático e navegação.

O Ford Edge ST 2019 é oferecido em catálogo único por R$ 299.000, com seis opções de cores: azul Topázio, preto Vesúvio, vermelho Vermont, cinza Moscou, prata Dublin e branco Sibéria.

“O Edge ST tem um perfil diferente do restante da linha, mais agressivo e esportivo, sem abrir mão de qualidades já conhecidas, como robustez, elegância e interior espaçoso e confortável. É isso que faz dele um veículo único”, diz Adriana Carradori, Gerente de Marca da Ford.

Combinando avanços como dois compressores e injeção direta de combustível, o motor V6 EcoBoost precisa de apenas 6,2 s para levar o Edge ST de 0 a 100 km/h. A nova transmissão automática de oito velocidades com trocas precisas e rápidas – em menos de 0,5 s – e comandos “paddle shift” no volante contribui para a tocada esportiva. Dispõe também do modo Sport, que torna as respostas do motor e as trocas de marcha mais agressivas e acentua o som do motor ao simples comando de um botão.

Ficha Técnica

Motor: V6, biturbo

Potência: 335 cv

Câmbio: Automático, 8 velocidades

Tração: 4x4 integral

Preço: R$ 299 mil