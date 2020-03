Falta de troca dos filtros de ar-condicionado pode afetar a saúde

Quando foi a última vez que você trocou os filtros do ar-condicionado do seu carro? Se não lembra a resposta ou nunca realizou a troca é muito provável que isso já esteja trazendo malefícios à sua saúde.

Muitos motoristas sequer sabem, mas o filtro do ar-condicionado (ou de cabine), é um componente fundamental para purificar o ar que entra nos automóveis. Ele é o responsável por reter as impurezas que passam pelos dutos de ventilação. E é justamente pelo desconhecimento disso que o equipamento acaba não recebendo a manutenção devida, causando consequências perigosas aos passageiros.

Pesquisas mostram que, quando a troca deste filtro não é realizada no tempo adequado, a concentração de poluentes dentro de um veículo pode ser muito maior que fora dele, podendo causar doenças alérgicas e respiratórias graves, como crises de rinite, sinusite, asma, bronquite e até pneumonia. “Quando o filtro de cabine fica velho, ele perde eficiência, e as partículas de sujeira e bactérias começam a se impregnar nos dutos de ventilação”, explica Plinio Fazol, Gerente de Marketing e Novos Produtos da Tecfil, considerada a maior fabricante em filtros automotivos da América Latina. “Com isso, todo o ambiente interno do veículo é contaminado e os ocupantes passam a respirar um ar muito poluído”, completa.

Tempo de troca

Respeitar a vida útil do filtro é fundamental para manter a boa qualidade do ar no interior dos veículos. Esse tempo pode variar de acordo com a quantidade de contaminação existente do ar. Especialistas orientam que, em ambientes urbanos, por exemplo, os filtros de cabine sejam trocados a cada seis meses. Se o veículo rodar em locais com muita terra e poeira, ou se os passageiros forem alérgicos a qualquer poeira, o intervalo deve ser menor. Ter esses prazos em mente é fundamental para fazer a inspeção periódica. No entanto, alguns fatores indicam que já está na hora de fazer essa manutenção, como a redução do fluxo de ar, a presença de odores desagradáveis e as partículas visíveis nas saídas de ar-condicionado.

Fácil manutenção

A troca do filtro de ar não é tão complicada quanto se imagina. Dependendo do modelo do veículo, a peça pode ser substituída pelo proprietário. Primeiro, identifique onde está o filtro de ar e observe como a tampa é fechada. Abra-a, removendo o antigo e prestando atenção na posição dele para instalar o novo na mesma posição. Em caso de dúvida, verifique o manual do veículo e as especificações técnicas.

Além disso, na internet é possível encontrar vários vídeos ensinando a troca. Porém, caso não se sinta seguro para fazê-la, é possível realizar o serviço com um custo acessível em vários locais, como oficinas independentes, centros automotivos e postos de combustíveis.