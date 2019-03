Excelente performance

A Audi do Brasil lança no mercado nacional o RS 4 Avant, a quarta geração de um dos esportivos mais emblemáticos da marca. O modelo combina excelente condução com a usabilidade do dia a dia. Apresentado no último Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2018, o RS 4 Avant vem equipado com motor V6 de 2.9 TFSI, que desenvolve 450 cv de potência. A máquina, que tem tração permanente quattro da Audi, faz de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, o que a coloca no topo de linha da família A4.

Os designers da montadora se inspiraram em diversos detalhes esportivos usados no Audi 90 quattro IMSA GTO ao projetar o RS 4 Avant. A frente apresenta entradas de ar sólidas com uma estrutura em colmeia típica dos modelos RS e uma ampla grade Singleframe. Em comparação com o A4 Avant, as caixas de rodas, que foram ampliadas em 30 milímetros cada, também são destacadas pelos relevos quattro nas rodas de liga leve de alumínio de 20 polegadas. Na traseira, o difusor, as saídas de escapamento ovais e o spoiler de teto, equipamentos específicos da linha RS, compõem um visual ousado.

“Assim como todos os modelos RS da Audi, que combinam um desempenho excelente a uma versatilidade máxima, o RS 4 Avant é o nosso ícone da linha RS e tem um histórico incomparável”, diz Johannes Roscheck, Presidente e CEO da Audi do Brasil.



Esportividade e potência

No novo RS 4 Avant, o motor V6 biturbo 2.9 TFSI tem torque máximo de 600 Nm – 170 Nm a mais do que seu predecessor – e atinge uma ampla faixa de rotação, entre 1.900 e 5.000 rpm. Com esse conjunto, o carro tem velocidade máxima de 280 km/h e faz de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos.

A potência de 450 cv é transferida para o sistema de tração permanente quattro, característica única no segmento, por meio de um câmbio de oito velocidades Tiptronic com tempos de trocas de marcha reduzidos e preparados especialmente para a condução esportiva. O bloqueio do diferencial envia 60% do torque para o eixo traseiro e 40% para o eixo dianteiro. Agilidade, precisão, estabilidade e tração podem ser ajustadas com o software do Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC). O diferencial esportivo ainda oferece um ajuste específico, com o qual é possível desativar o controle ESC pressionando o botão por mais de 3 segundos.

A suspensão esportiva deixa o RS 4 Avant 7 milímetros mais baixo do que o A4 Avant. Os motoristas podem criar sua própria experiência pessoal de direção usando o Audi Drive Select, com quatro modos de condução disponíveis: Comfort, Dynamic, Auto e Individual.

O consumo médio de combustível é de 7,1 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada. O novo RS 4 Avant pesa 1.715 kg, já o seu motor pesa apenas 182 kg.



Design interior com Audi Virtual Cockpit

O interior na cor preta destaca o caráter esportivo do RS 4 Avant e os assentos têm costura em padrão de colmeia. O volante multifuncional com base plana, a estrutura do câmbio automático e as faixas iluminadas do painel trazem o emblema RS. No Audi Virtual Cockpit, gráficos específicos da linha RS fornecem informações sobre força G, pressão dos pneus e temperatura, bem como potência e torque. O temporizador de voltas é capaz de memorizar até 99 voltas e comparar os tempos entre si. Status de componentes técnicos como a temperatura do óleo, do motor e do fluido de transmissão e a pressão do ar nos pneus são apresentados no painel.

O RS 4 Avant está com mais espaço interno em sua nova geração. A distância entre eixos possui 2.826 mm, enquanto a largura dos ombros nos assentos frontais foi ampliada em 11 milímetros. O apoio central de braço da frente, os suportes laterais de porta, os porta-copos e o novo compartimento atrás da luz central interna enfatizam as características da marca na usabilidade cotidiana.



Ficha técnica

Motor: 2.9 turbo FSI

Cilindros /cilindrada: 4 em linha/ 2.894 cm3

Potência: 450 cv entre 5.700 e 6.700 rpm

Torque máximo: 600 Nm entre 1.900 e 5.000 rpm

Tração: quattro Transmissão: tiptronic, 8 velocidades

Peso: 1.715 kg

Comprimento: 4.781 mm

Largura: 1.866 mm

Altura: 1.404 mm

Distância entre-eixos: 2.826 mm

Tanque de combustível: 58 l

Porta-malas: 505 l

Aceleração 0-100 km/h: 4,1s

Velocidade máxima: 280 km/h

Preço: R$ 546.990