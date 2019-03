Entenda o painel do seu carro

A luz do painel do seu carro acendeu. E agora? Pelo bem do carro, é bom sempre ficar de olho nas luzes do painel, já que elas podem indicar problemas. E o diagnóstico pode ser feito com facilidade, basta que você saiba o que significa cada luz acesa.

Se alguma luz pintar no painel do carro, não se desespere. Elas estão ali para te ajudar e alertar no dia a dia. Por isso, fique ligado e, se precisar, procure a ajuda de um mecânico.

Por isso, se liga aqui para entender o que seu possante está querendo falar.



1 – Luz de freio

Indica que o freio de mão está acionado ou há baixo nível de fluído. Se o freio de mão estiver solto, você deve completar o fluído e procurar um mecânico para avaliar se há problemas de vazamento.



2 – Luz de injeção eletrônica

A luz de injeção deve apagar depois que você der a partida. Mas se ela não apagar, procure um especialista para verificar se não há nada de errado, pois isso pode significar aumento no consumo de combustível e de emissões de gases poluentes.



3 – Luz de bateria

Se a luz de bateria acendeu, é sinal de que a bateria do carro não está sendo carregada pelo alternador. E essa perda de tensão vai fazer com que seu veículo te deixe na mão.



4 – Luz de pré-aquecimento das velas

Quando as luzes das velas acenderem, se liga: pode ser que você precise trocá- -las, seja pelo seu desgaste, a corrosão dos eletrodos ou mesmo a quebra do isolador. As velas são muito importantes para o funcionamento do motor.



5 – Luz de controle de tração

Nos veículos que possuem tração 4×4, a luz do painel irá acender para mostrar que esse sistema que melhora a distribuição de força do motor e garante maior estabilidade foi acionado.



6 – Luz de combustível

Xiii… esqueceu de abastecer o automóvel? A luz da falta de combustível vai pintar no painel do carro logo quando chegar na reserva e, para não ficar na mão, não se esqueça de ir até o posto mais próximo.



7 – Luz de portas abertas

Assim que as luzes de portas abertas surgirem, você terá um alerta de que as portas do carro não foram fechadas corretamente. É hora de verificar, fechar e seguir viagem tranquilamente.



8 – Luz de temperatura do líquido de refrigeração

A luz da alta temperatura pode acender quando houver falta de água e falhas no sistema de ventilação do carro, o que vai levar o motor do veículo a superaquecer.



9 – Luz de pisca alerta

As luzes do pisca alerta vão aparecer no painel do carro assim que você ativar. Mas atenção: elas só devem ser acesas com o veículo parado caso algum problema aconteça e para evitar possíveis acidentes.



10 – Luz do desembaçador de para-brisa

Acendeu o desembaçador do parabrisa para ter melhor visibilidade dentro do carro durante a chuva? Para te mostrar que essa função foi acionada, a luz do painel do desembaçador vai se acender.



11 – Luz de airbag

As luzes de advertência do airbag surgiram? Isso pode indicar que existe algum problema com os airbags do veículo que pode te colocar em risco já que, em caso de acidentes, eles podem não funcionar.



12 – Luz de baixa pressão do pneu

Essa luz do painel irá se acender para mostrar que os pneus estão murchos ou com excesso de pressão. Para evitar problemas, a calibragem correta é fundamental. E expor tanto os pneus pode prejudicar a sua segurança.



13 – Luz de farol de neblina

Essa luz se acende quando você aciona os faróis de neblina do carro.



14 – Luz de pressão do óleo do motor

Problemas à vista! Quando a luz do óleo aparece, é sinal de que há pouco óleo ou algum problema no sistema de lubrificação do motor. Por isso, é importante que você não rode com o carro nessas condições e procure um mecânico. A falta de lubrificação pode levar o motor a fundir.



15 – Luz de ABS

A luz do painel do ABS acende quando você liga o carro. Se ela não apagar, ligue o alerta: algo pode estar errado. E alguns problemas no sistema ABS de freio podem ser as pastilhas gastas, mau contato, montagem errada etc. Vá ao mecânico para averiguar.



16 – Luz de cinto de segurança

Em alguns carros, pode acender a luz do cinto de segurança. Caso você não afivele o cinto, assim que girar a chave a luz dará o sinal. Na hora do acidente, o cinto de segurança pode te salvar.

IMPORTANTE

Luz de painel vermelha: é sinal de alerta; uma luz vermelha no painel do carro requer atenção. Nesse caso, é indicado que você chame a assistência da seguradora ou um profissional da sua confiança;

Luz de painel amarela: serve para te advertir que algo anda errado; com esse sinal de advertência, é hora de procurar por um mecânico mais próximo;

Luz de painel verde ou azul: tem a função de informação ou indicador de direção, como mostrar que o farol está aceso, por exemplo.