Ecosport 2020 ganha pneus run flat

A Ford iniciou as vendas do EcoSport 2020 com a nova versão Titanium, que vem com design renovado e equipada com a tecnologia de pneus Run Flat, inédita na categoria. A linha continua a oferecer também as versões SE, FreeStyle e Storm com pneus comuns. Apresentado no último Salão do Automóvel, o EcoSport Titanium 2020 foi um dos modelos mais comentados da mostra por renovar um dos elementos mais identificados com o design original do veículo, que era o estepe na traseira. “Os consumidores que quiserem um EcoSport completo agora têm a possibilidade de optar por uma versão mais urbana ou mais aventureira, de acordo com a sua preferência e perfil de uso”, diz Adriana Carradori, Gerente de Produto da Ford.

Essa renovação visual vem acompanhada de um recurso importante de segurança: os pneus Run Flat, ou ZP (Zero Pressure), que se caracterizam pelas laterais reforçadas que permitem continuar rodando mesmo se um deles perder totalmente a pressão, dentro de certos limites de distância e velocidade.

Ou seja, em caso de furo, o motorista é avisado pelo sistema de monitoramento de pressão dos pneus e não precisa interromper a viagem, podendo fazer o conserto depois, com segurança, no momento e local mais convenientes.

O novo EcoSport Titanium vem com pneus Michelin ZP que podem percorrer até 80 km à velocidade de 80 km/h com pressão zero. Usando o kit de reparo que acompanha o veículo, essa distância é ampliada para 200 km, mantendo o limite de velocidade. Por essa razão, veículos equipados com a tecnologia Run Flat dispensam o uso de estepe, macaco e chave de roda.

O EcoSport é o primeiro SUV no mercado brasileiro a trazer a tecnologia Run Flat, até então disponível somente em carros do segmento premium. Sua principal vantagem é a tranquilidade de não precisar parar o carro em situações que poderiam representar um risco à segurança.

Equipado com o motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros, de 137 cv, e transmissão automática de seis velocidades com teclas “paddleshift” no volante, o EcoSport Titanium 2020 custa R$ 103.890. Sua lista de equipamentos é extensa: teto solar elétrico, sete airbags, sistema de monitoramento de ponto cego e tráfego cruzado, painel “soft touch”, bancos de couro ecológico, sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave, central multimídia SYNC 3 com tela de 8”, faróis de xênon, luzes diurnas de LED, sensor de chuva e rodas de liga leve de 17”.

O time de engenharia da Ford também desenvolveu uma nova calibração da direção elétrica e revisou os sistemas de suspensão e freios para garantir o desempenho, a dirigibilidade e a economia de combustível do EcoSport Titanium, que ficou 13 kg mais leve.

FICHA TÉCNICA

MOTOR: 1.5 L, FLEX

POTÊNCIA: 137 CV

CÂMBIO: AUTOMÁTICO

PREÇO: R$ 103.890,00