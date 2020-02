Dirigir na chuva: o que você não deve fazer

Em dias de chuva forte, quem precisa sair de carro pode enfrentar muitos desafios no trânsito, como passar por trechos de alagamentos, buracos ou riscos de atolamento em estradas de areia. Além disso, a lâmina de água criada na pista diminui o atrito entre o asfalto e os pneus, aumentando a probabilidade de perder o controle da direção e se envolver em algum acidente, sozinho ou com outros automóveis.

Outro problema de dirigir na chuva é a baixa visibilidade, o que dificulta a observação da estrada. Por essa razão, o para-brisa deve estar em bom estado. O ideal é sempre reparar a borracha para garantir a melhor limpeza possível. Aliás, essa obrigatoriedade está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que indica infração grave para o motorista que deixar de acionar o para-brisa enquanto está chovendo.

Manter a distância do veículo da frente é outra forte recomendação, pois o tempo de frenagem é maior em dias de chuva. Além disso, a velocidade alta prejudica o processo. A dica é parar a uma distância em que você enxergue por inteiro os dois pneus traseiros do carro que está à sua frente.

Atenção redobrada

Dirigir na chuva requer cuidados e muita paciência. “O principal erro do motorista é entrar em desespero, querendo sair daquela situação de risco agindo por impulso”, observa Carlos Neves, especialista técnico automotivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A recomendação, afirma o profissional, é sempre checar antes de partir se o trajeto não possui pontos de alagamento. Caso não seja possível esperar a chuva passar ou evitar os pontos de alagamento, o motorista deve ter atenção redobrada nessa hora. “Se o condutor não puder evitar esses momentos, deve dirigir com muita cautela, ficar atento aos outros veículos, mantendo distância e tendo cuidado com a aquaplanagem. Evite ultrapassagem e, se não estiver seguro, pare o carro”, orienta Carlos Neves.

Alagamentos

Em dias de chuvas, inúmeros pontos de alagamentos são registrados. Quem se atreve a passar por eles corre o risco de danificar o carro. Dependendo da situação, é possível atravessar tomando certos cuidados. “Em primeiro lugar, a pessoa deve se sentir segura para passar por um trecho alagado. Em segundo, não deve acelerar muito o veículo e terceiro, passar bem devagar, evitando aquele leque de água que as rodas levantam, pois da mesma forma que a água espirra para fora do pneu, também espirra para dentro do pneu, podendo atingir o motor. Com isso, há o risco de o filtro de ar do motor aspirar água, causando calço hidráulico”, explica o especialista.

O motor do carro é o item mais vulnerável do veículo, sendo que os automóveis mais baixos têm mais chances de sofrerem danos em dias de chuva. “As SUVs, por serem mais altas, oferecem menos riscos”, afirma o especialista. Na estrada, em trechos alagados, o lamaçal oferece o risco de atolamento. O ideal é sempre evitar estes caminhos se o veículo não tiver tração 4x4. “Se for inevitável, opte pelo caminho que estiver marcado por outros veículos que tenham passado pelo local, e sempre trafegue em baixa velocidade, com baixa rotação do motor para evitar que o motor aspire água e lama”, ensina Carlos Neves. “A maioria dos veículos tem no painel o conta-giros do motor. O ideal de uma baixa rotação é de 1500 a 2000 giros por minuto (RPM)”, explica.

Pneus

Os pneus são itens de extrema segurança para o veículo, independentemente se é ou não dia de chuva. “Deve-se verificar a pressão quinzenalmente e não deixar passar da marca TWI (Tread Wear Indicator)”, alerta Carlos Neves. O indicador TWI é um filete de borracha que se situa na transversal do sulco do pneu. No momento em que o desgaste atingir essas marcações, está na hora de trocar os pneus.