Dicas para a troca de óleo

Todo mundo sabe que a troca de óleo do motor do carro é essencial para seu correto funcionamento. Principalmente no tempo adequado. O motor é o integrante mais valioso de um veículo, então é necessário que todas as suas peças metálicas funcionem com uma boa lubrificação.

O tempo de uso do veículo deve ser levado em consideração. Os níveis de oxidação do óleo e de contaminação aumentam gradativamente após certo período. Uma vez oxidado, o óleo vai se tornando mais viscoso.

O aumento do consumo de combustível, a formação de vernizes, o aumento na emissão de poluentes na atmosfera e a perda da potência do motor são alguns deles.

Quando realizar a troca de óleo?

Confira no Manual do Proprietário do carro. Nele estão contidas todas as informações necessárias para deixar o seu carro sempre funcionando bem. A substituição varia de modelo para modelo. O normal é que ela seja feita a cada 5 mil km a 10 mil. Ou de seis em seis meses.

Veja o que evitar:

· Limpar a vareta com estopa: a estopa pode deixar resíduos do óleo antigo contaminarem o novo lubrificante. Opte por usar papel absorvente para limpar a vareta durante a troca do lubrificante.



· Não respeitar o prazo para a troca do produto: todo fabricante estipula um prazo no Manual do Proprietário que deve ser seguido. Normalmente, o intervalo indicado é a cada 5 mil km ou 10 mil km. Utilizar o óleo além do período recomendado leva à formação de borra e compromete a capacidade de lubrificação das peças internas do motor, já que aumenta o atrito e o desgaste precoce.

· Completar o óleo: ao completar o óleo na troca do lubrificante, o produto novo é misturado com o usado e acaba contaminado. O resultado é um lubrificante misto e bem diferente dos dois originais, comprometendo a eficácia e o desempenho do motor. Por isso, deve-se trocar todo o óleo do cárter por um novo.

· Usar aditivos: Além de comprometer as propriedades do lubrificante, gerando a formação de depósitos no motor, faz você desperdiçar dinheiro e energia. Isso porque os óleos de boa qualidade já contêm um pacote de aditivos específicos em sua composição e atendem todas as necessidades do veículo.

· Misturar lubrificantes na troca de óleo: a prática é uma das principais armadilhas para os motoristas. Muitos misturam os produtos em situações de emergência, como um vazamento, por exemplo. Embora não seja recomendado, é possível misturar lubrificantes de marcas diferentes, desde que tenham a mesma base (sintético, semissintético ou mineral), viscosidade e grau API e SAE. Caso contrário, prejudica a eficiência da lubrificação e gera sérios riscos ao motor.

· Pingar óleo no motor: afeta as áreas mais críticas, entre elas câmara de combustão, velas e catalisador. Quando um desses componentes é afetado, há aumento nos custos de manutenção e nos gastos com combustível.

· Bujão fechado indevidamente: é como é conhecido o parafuso que fecha o dreno do cárter de óleo. O item deve ser aparafusado corretamente para evitar vazamentos. Daí a importância de um profissional especializado fazer a troca de óleo para fechar o bujão sem excesso de força, mas sem deixá-lo frouxo demais.

· Não trocar o filtro do óleo: o filtro conserva em seu interior um volume residual de óleo oxidado que contamina o lubrificante novo acelerando o processo de envelhecimento. Por isso, deve ser trocado simultaneamente com o óleo para não carregar as impurezas retidas para dentro do motor novamente.

· Rodar com lubrificante acima ou abaixo do nível: o óleo no nível mínimo compromete a lubrificação, já que aumenta a fricção entre as peças. Com isso, o desgaste dos componentes do motor é maior e resulta em perda de potência imediata, em excesso de calor ou mesmo na fundição do motor. E ao contrário, rodar com lubrificante acima do nível leva o produto a transbordar e cair em locais fora do sistema de lubrificação. Acompanhe o nível do componente e agende sua troca de óleo respeitando as necessidades do seu carro.