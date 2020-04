Cuidados preservam a vida útil da bateria

Quantas vezes você já viu um carro parado na rua ou na estrada, devido a uma pane da bateria? Esse é um exemplo clássico de que a bateria é um item que muitas vezes não recebe a atenção devida dos motoristas.

De acordo com os especialistas no assunto, os cuidados com a bateria do veículo devem ser feitos com frequência ao longo de todo o ano. A atenção deve ser redobrada, no caso de lugares mais frios, pois nos meses de inverno o óleo fica mais denso e pode fazer a bateria demandar uma ajuda extra para ser acionada.

Em média, se forem seguidas todas as recomendações do fabricante, uma bateria dura de 2 a 3 anos. Porém, ao longo do tempo de funcionamento, naturalmente vai perdendo a sua capacidade de reter energia elétrica. Entretanto, certos hábitos equivocados podem diminuir a vida útil dela, podendo deixar o condutor na mão quando menos espera.

Se a bateria do carro apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar partida, corra para a oficina. Foto: Banco de Imagens

Recomendações

Uma das recomendações bastante úteis é evitar o uso de equipamentos elétricos com o veículo desligado. Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo.

Para evitar a situação de ficar sem bateria, confira outras dicas técnicas de cuidados com a bateria do carro:

Coloque o carro para andar

Quanto mais o carro anda, mais a bateria pode durar. Parece contraditório, mas a explicação é a seguinte: se a bateria ficar imóvel por um longo período de tempo, ocorre o processo químico conhecido como sulfatação, que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos 5 minutos.

Antes de dar a partida

Não deixe nenhum equipamento ligado no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro, sendo assim, quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Portanto, atenção aos faróis, ao rádio e ao ar-condicionado antes de dar a partida.

Capacidade da bateria

Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais, porque isso pode comprometer o consumo da bateria. Exigir mais do que ela pode entregar claramente pode diminuir o tempo de vida útil.

Revisões preventivas

Os especialistas indicam que é muito importante realizar consultas especializadas a cada seis meses no automóvel. Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar partida, corra para a oficina: isso pode evitar complicações maiores, tratando um pequeno problema logo do início.

Cuidado com o alternador

O alternador é o equipamento que serve para transformar energia mecânica em energia elétrica. Pouco lembrado, trata-se de uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, é válido escolher um alternador que tenha a mesma amperagem que a bateria do seu automóvel para evitar danos ao equipamento. Dessa forma, se a bateria do seu veículo for de 60 ampère e seu alternador de 45, na hora da carga você perderá 15 ampère. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria.

Saiba mais

Equipamento de som

Quem gosta de deixar o som ligado por várias horas seguidas, ou adora ficar ouvindo música nas alturas, deve instalar uma bateria adicional somente para o sistema de som. O sistema de som simples não demanda muita energia. No entanto, os equipamentos mais avançados requerem uma bateria adicional – que pode ser instalada no próprio cofre do motor. Essa bateria ficaria responsável somente pelo sistema de som, e quando a energia dela acabasse, você ainda conseguiria dar a partida no carro, com a energia da bateria principal. Porém, se você tem um sistema de som muito forte no carro, deve partir para baterias especiais para som, que têm uma amperagem bem maior e que suportam um som ligado por um tempo maior.