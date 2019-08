Cruze Premier vem com internet Wi-Fi

Um sedan e um hatch que têm desempenho, estilo, economia de combustível e outro diferencial que agrega muita modernidade: o Cruze Premier é o primeiro carro com Wi-Fi dentro do veículo no Brasil.

A tecnologia exclusiva da Chevrolet proporciona conexão automática de alta velocidade para até sete dispositivos simultaneamente e a possibilidade de serviços conectados na tela do veículo, entre outras vantagens.

Testamos o veículo durante seu lançamento para a imprensa do Brasil e da Argentina, no Campo de Provas da Cruz Alta, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Testamos e aprovamos: é fácil, intuitivo e além de ser possível ficar conectado no celular com o Wi-Fi interno, que está acoplado na antena Shark externa, sai do carro e em até 15 metros o sinal pegou bem.

A parceira da Chevrolet nessa novidade é a Claro. Tomara que no Nordeste o sinal consiga pegar bem. Segundo a Chevrolet, planos de internet a partir de R$ 29,90 estarão disponíveis. O carro só será lançado para o público em setembro. E por questões estratégicas, o preço do carro não foi revelado – estão esperando a chegada do novo Toyota Corolla híbrido e do Honda Civic 2020. O primeiro será lançado no dia 3 de setembro e o segundo já chega nas concessionárias na segunda quinzena de agosto.

“Estamos acostumados a acessar o Wi-Fi em casa, no trabalho, no restaurante. Por que não no carro? Estudos mostram que o brasileiro é um dos mais conectados do mundo e passa, em média, duas horas e meia por dia no trânsito de grandes centros. O Wi-Fi a bordo muda completamente a experiência do usuário no automóvel”, diz Carlos Zarlenga, Presidente da GM América do Sul.

Além de não precisar usar o plano de dados de seu smartphone para acessar a internet, o usuário do Cruze Premier ainda tem à disposição uma intensidade de sinal até 12 vezes maior em deslocamentos.

“Isso acontece pelo fato de a antena do veículo ser dotada de sistema de amplificação. O posicionamento dela sobre o teto também contribui para reduzir a perda de sinal proveniente de áreas de ‘sombra’, como são chamados os fenômenos que atrapalham a conexão. E quanto maior a velocidade de deslocamento, maior é a percepção da estabilidade de sinal que se tem a bordo do Chevrolet com Wi-Fi”, explica Rosana Herbst, Diretora de Serviços Conectados da GM.

Aliás, o multimídia MyLink do Cruze Premier agora é de nova geração. Ganha melhor resolução gráfica para a tela de 8 polegadas, mais velocidade de processamento e novas funcionalidades, entre elas navegação conectada, manual do proprietário digitalizado e ícone para agendamento online de revisão.

O novo MyLink permite ainda o pareamento via bluetooth simultâneo de até dois celulares, traz mais uma entrada USB no console dianteiro, carregamento wireless compatível com maior gama de celulares e introduz o sistema para reconhecimento do motorista – o carro identifica qual de suas chaves eletrônicas está no comando e automaticamente ajusta o conteúdo da tela para as preferências memorizadas de cada usuário (aplicativos, estações de rádio etc). Tudo isso mantendo a compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay de projeção de smartphones.

Apesar de os serviços poderem ser independentes, o Wi-Fi utiliza a estrutura do sistema OnStar, outro item exclusivo do Cruze em seu segmento.

A Claro é a empresa de telecomunicações provedora do sinal para o Wi-Fi dos veículos Chevrolet. A parceria da Claro com a GM começou em 2015 no Brasil, quando a Chevrolet lançou a tecnologia de telemática avançada OnStar.

O Cruze Premier chega às concessionárias Chevrolet do Brasil a partir de setembro nas opções sedã e Sport6. A nova configuração topo de linha do modelo traz ainda atualizações visuais que o deixaram com muito mais personalidade. O acabamento interno está mais sofisticado, com destaque para os revestimentos premium em preto e castanho.

O botão para desabilitar o sistema Stop/Start (que desliga temporariamente o motor em paradas de semáforos, por exemplo, para economizar combustível), a câmera de ré de alta definição e os novos equipamentos, como o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, são outras novidades do modelo equipado com motor turbo e transmissão automática de série.

A versão Premier traz também os sistemas que consagraram o Cruze como referência no segmento dos médios em relação a performance, tecnologia, conectividade e segurança, como o alerta de colisão frontal, o alerta de ponto cego e o assistente de permanência em faixa.

O Cruze Premier estreia com mudanças estéticas que ressaltam sua personalidade, em linha com a mais recente linguagem de design global da marca.

As alterações começam pela parte frontal do veículo, que traz novo para-choque, luzes auxiliares e grade. A tradicional gravata Chevrolet ganha destaque por estar agora mais centralizada verticalmente e posicionada sobre uma imponente moldura cromada que divide as duas entradas de ar. As grades trazem novos elementos estéticos internos, alusivos à tecnologia.

No sedã, a peça imprime um ar mais sóbrio e refinado pelo efeito dos filetes cromados. Já na configuração Sport6, o que mais chama a atenção são os apliques customizados nas extremidades do para-choque que acomodam as luzes auxiliares, conferindo um aspecto mais agressivo.

Na traseira, a novidade fica por conta das lanternas. Elas agora extrapolam o limite da carroceria criando um interessante efeito 3D. As lentes acrílicas e a disposição dos elementos internos também foram retrabalhadas para receber uma nova assinatura luminosa em LED.

Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier está no acabamento mais refinado na combinação de cores preto e castanho. Esses revestimentos premium dos painéis, dos bancos, do volante e até do teto são inéditos na gama e foram inspirados em veículos de alto luxo.

Outra característica de mercado determinante que guiou o desenvolvimento do Cruze Premier foi o fato de a procura pelas versões mais sofisticadas do model terem duplicado nos últimos anos: saltaram de 25% do mix em 2015 para mais de 55% até o fechamento do primeiro semestre deste ano.

O sistema de estacionamento semiautônomo, o acionamento da ignição por controle remoto para prévia climatização da cabine, o sistema de som de alta definição e o banco do motorista com ajustes elétricos são apenas algumas das conveniências disponíveis para essas configurações.

Ficha técnica:

Motor: 1.4l, turbo, flex, 4 cilindros

Potência: 150 cv (gasolina)/153 cv (etanol)

Câmbio: Automático, 6 velocidades

Preço: será revelado em setembro