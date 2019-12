Corolla: veículo do ano

Carro do Ano no prêmio Auto Esporte, Carro do Ano Top Car 2019. O Toyota Corolla levou os principais prêmios no Brasil em 2019. Motivos para esse sucesso não faltaram. São cinco versões disponíveis: três com motores 2.0 Flex (GLI | XEI | Altis Premium) e duas com a configuração Hybrid e Hybrid Premium (a mais completa topo de linha com o Toyota Safety Sense).

O Novo Corolla 2020 tem ainda acabamento refinado como o do SUV RAV4, além de nova tela multimídia com compatibilidade Apple Car Play e Android Auto. O carro está mais largo e mais esportivo. Bem robusto. O capô e o teto estão mais baixos. Um carro mais jovem sem perder a característica do Corolla. O sistema de câmbio é o CVT (simulando 10 velocidades), com o novo propulsor Flex 1.8 de 101 cv de potência, que acoplado ao híbrido de 72 cv, poderá ter uma potência combinada de 122 cv.

Espera-se que os números de consumo sejam parecidos com os do Prius, capaz de superar os 17 km/l com gasolina na cidade. Detalhes: garantia de 5 anos no motor flex e Sistema Hybrid com garantia de 8 anos. O resultado é que as vendas estão bombando em todo o Brasil. A versão híbrida está com fila de espera em alguns estados. No Ceará, a procura continua intensa em todas as versões. Pelo visto, o carro mais vendido do mundo vai prosseguir no coração e namente dos consumidores.

Ficha Técnica

Motor: 2.0 Dyname Force Dual

VVTI/IE Flex

Potência: 177cv Torque: 21,4 Classificação A do Inmetro;

Consumo

Etanol: 8 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada

Gasolina: 11,6 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada.

Sistema Hybrid

Motor 1.8 Flex + Elétrico com 72 cv

Potência combinada de 122 cv

Torque de 14,5 kgfm no motor a combustão e 16,66 kgfm no elétrico.

Força total na aceleração graças ao torque instantaneo do motor elétrico.

Consumo do Corolla Hybrid

Etanol: 10,9 km/l na cidade e 9,9

km/l na estrada.

Gasolina: 16,3 km/l na cidade e

14,5 km/l na estrada