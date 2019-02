Conheça o T-Cross: o SUVW

Demorou, mas a Volkswagen “chegou chegando” com seu novo SUV, que já batizou de SUVW. O T-Cross estará nas concessionárias em março em quatro versões, com preços variando de R$ 84.990, com câmbio manual e motor 1.0l, com 128 cv, a R$ 109.990, na versão top de linha com motor 1.4l, com 150 cv de potência.

O lançamento foi em alto estilo, durante os festejos dos 20 anos da fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, onde o veículo está sendo montado. Fizemos o test drive em um percurso de mais de 200 km, daquela cidade até Balneário Camburiú, em Santa Catarina. Antes do teste, vamos aos detalhes do T-Cross que avaliamos na versão topo de gama.

No coração dele está o mesmo consagrado motor 1.4l, com 150 cv de potência do Golf, entregues a 4.800 rpm, além de 25,5 kgfm de torque a 1.400 rpm. É possível variar entre três modos de condução: normal, eficiente e esportivo – além de um quarto, customizado pelo condutor. Para quem quer um trajeto mais divertido, a condução esportiva altera a curva de torque, transmissão e a resposta do acelerador – usei e adorei.

Curvas rápidas ficam ainda mais seguras com os controles de estabilidade e tração, que desaceleram a roda da parte interna e entregam mais toque para a de fora. Segundo a VW, o carro vai de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos.

No visual externo, o SUV se diferencia no trânsito e também mostra personalidade. Os vincos que cortam a lateral criam um jogo de luz e sombra. A suspensão dá um ar de esportividade, combinada ao teto pintado de preto. Os LEDs também são belos, tanto na dianteira quanto nas lanternas traseiras com acabamento fumê.

Destaque também para a central multimídia, bastante intuitiva, contando com GPS integrado, informações sobre o veículo e seletor de modo de condução. E há também a possibilidade de fazer o espelhamento de recursos no cluster digital. Um SUV que vai dar trabalho aos líderes.

Infelizmente a Volkswagen ainda não disponibizou o teste com a versão de entrada ou intermediárias, com motor 1.0l, com 128 cv, que equipa o sedan Virtus e o hatch Polo, ambos sucesso de vendas. Mas pelo que analisamos na versão top com motor 1.4l, o T-Cross vai surpreender o mercado.



FICHA TÉCNICA

Motor: 1.0l turbo/ 1.4l turbo

Potência: 128 cv/150 cv

Câmbio: Manual (6 velocidades)/ Automático (6 velocidades)

Tração: 4x2

Consumo: 11 km/l (gasolina na cidade) e 13,2 km/l (gasolina na estrada)

Preços: R$ 84.990 / R$ 94.490 / R$ 99.990 / R$ 109.990