Compass e Renegade

Gosta de SUVs? Do Renegade? Do Compass? Eles são os SUVs mais vendidos do Brasil por serem espaçosos, terem alto padrão de acabamento, dentre outros atributos. Pois fique ligado que neste sábado (20/7), das 8h às 18h, acontecerá um evento inédito: o Newsedan Jeep Day, a se realizar somente na loja da Avenida Rogaciano Leite, 431, em Fortaleza.

Em dez horas ininterruptas, os veículos estarão em condições imperdíveis para você que quer comprar os utilitários esportivos da marca, já consagrados pelo público. E em todas as versões, câmbio manual ou automático, motor flex ou a diesel. A iniciativa é do grupo Newland, que detém as concessionárias Newsedan Jeep, grupo com mais de 25 anos de mercado. As duas gerentes comerciais da Newsedan Jeep, Ana Furtado e Ana Pinheiro estarão a postos para não perder negócio.

Veja a lista de equipamentos que existem em versões de um Renegade zero quilômetro:

. 4×2 controle de tração;

. Rodas 16”, 17”, 18” e 19” dependendo do modelo;

. Manual de 5 marchas ou automático de 6 ou 9 marchas;

. Faróis em LED;

. Novo ângulo de entrada, agora com 30º;

. Central multimídia de 8.4 polegadas;

. Comando de voz acionado no volante;

. Câmera de ré;

. Painel de instrumentos com informações como: pneus, temperatura de vários componentes etc.;

. Sistema Keyless Enter ‘n GO em que as portas são destravadas quando a chave se aproxima;

. Sensores de chuva e Crepuscular: automaticamente o carro aciona os limpadores ao detectar chuva. E os faróis, caso perceba oscilação na luz ambiente;

. Freio de estacionamento;

. Porta USB traseira;

. Motor 1.8 flex com 139 cavalos;

. Motor 2.0 turbo diesel com 170 cavalos.

Dimensões:

. Altura: 1.658 mm;

. Largura: 1.798 mm;

. Comprimento: 4.232 mm;

. Peso: 1.401 kg;

. Tanque: 60 L;

. Porta malas: 320 L;

. Ocupantes: 5.

Abastecido com álcool e gasolina, em suas versões mais básicas, o consumo Jeep Renegade 2020 é diferente dependendo do tipo de pista e do pé do condutor. A média apresentada do modelo Sport 1.8 mecânico foi de:

. Consumo na cidade: 7,5 Km/l com álcool e 10,9 Km/l com gasolina;

. Consumo na estrada: 8,3 Km/l com álcool e 12,3 Km/l com gasolina.

O Jeep Compass 2020 é um veículo super moderno. O modelo oferece aos seus clientes e usuários diversos itens de série, sendo todos eles de alta tecnologia. Sua versão topo de linha apresenta os seguintes equipamentos:

. Tomada com saída 12v na área de carga e dianteira;

. Piloto automático,;

. Luz de leitura dianteira e traseira;

. Sensor de estacionamento traseiro e tipo radar e câmera;

. Indicador de temperatura externa;

. Computador de bordo com velocidade média;

. Ar condicionado com saída traseira 2 e automático;

Retrovisor interno com escurecimento automático;

Bluetooth inclui telefone e inclui transmissão de música;

Assistência de estacionamento

traseira e assistência completa;

Tela com multi-funções 7,0 e painel de instrumentos 1;

Tela com multi-funções 8,4;

Tela sensível ao toque e painel 1;

Controle de aplicativos,;

Navegação via celular; Integração móvel Apple Carplay e Android Auto; Dentre outros.

Consumo médio do Jeep Compass 2020

O Jeep Compass 2020 está disponível com opções de motor, flex ou diesel. Abaixo consumo médio da versão Flex.

. Consumo cidade (km/l): 6,1 com álcool e 8,8 com gasolina;

. Consumo estrada (km/l): 7,5 com álcool e 10,8 com gasolina.

Dimensões e capacidades

. Altura (mm): 1.635;

. Largura (mm): 1.819;

. Comprimento (mm): 4.416;

. Peso (Kg): 1.523;

. Tanque (L): 60;

. Entre-eixos (mm): 2.636;

. Porta-Malas (L): 410;

. Ocupantes: 5.

Serviço

Newsedan Jeep Day. Sádado, 20 de julho, das 8h às 18h, somente na concessionária da Av. Rogaciano Leite, 431, bairro Guararapes.