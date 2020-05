Como economizar combustível

O desenvolvimento de veículos mais econômicos é uma busca constante das montadoras, que investem em tecnologias para proporcionar uma boa relação de consumo de combustível e uma taxa de emissão de poluentes cada vez menor.

Além disso, alguns hábitos do motorista podem contribuir para se obter uma economia ainda maior de combustível. Esses hábitos podem estar na forma de condução, na manutenção do veículo e também na verificação de alguns itens que influenciam diretamente nesse consumo. Monitorar a performance, tanto do carro quanto do condutor, é a tônica.

Confira as dez dicas sobre o assunto, dadas pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária (CESVI BRASIL), centro de pesquisa dedicado ao estudo da reparação automotiva, à segurança viária, veicular e à disseminação de informação técnica para o setor e a sociedade.

Calibre os pneus

Ter a disciplina de calibrar os pneus com a pressão recomendada pelo fabricante melhora a rolagem dos pneus no solo, evitando o desperdício de combustível. Calibre os pneus ainda frios a cada 15 dias.

Elimine o peso extra

Retire objetos desnecessários do interior do veículo e do porta-malas. O objetivo é não levar "peso morto" durante o seu trajeto. As montadoras passam anos desenvolvendo estruturas mais leves, visando a economia de combustível, e esse esforço é inútil quando o carro fica sobrecarregado.

Rotação certa

Utilize rotações adequadas para cada marcha engatada, evitando o alto giro do motor. Na dúvida, o próprio manual informará a marcha mais recomendada para cada velocidade desenvolvida.

Nada de banguela

Não utilize o ponto morto com o veículo em movimento, a famosa "banguela". Quem age assim, além de não poder contar com os recursos de frenagem do freio-motor, acaba consumindo mais combustível. É melhor manter a marcha engrenada e o pé fora do acelerador, principalmente em descidas.

Suspensão alinhada

O alinhamento da suspensão é muito importante para evitar o desgaste de pneus, que é outro fator que ocasiona um consumo maior de combustível.

Catalisador e escapamento

Verifique o estado do sistema de catalisador e escapamento, pois esses elementos podem apresentar desprendimento de seus componentes internos. Isso pode levar à obstrução da saída dos gases de escape, o que, por sua vez, provoca aumento de temperatura e maior consumo de combustível.

Velas e cabos de ignição

O estado das velas e dos cabos de ignição também é importante. São esses sistemas que garantem a queima do combustível dentro da câmera de combustão.

Arrefecimento

O sistema de arrefecimento do motor merece atenção, pois é dotado de uma válvula chamada "termostática". Se ela apresentar problemas, poderá travar na posição aberta, liberando a total passagem do fluido de arrefecimento para o radiador, fazendo o motor do veículo trabalhar em uma temperatura muito baixa, principalmente em estradas. Quando o sistema de injeção interpreta que o motor está frio, ele envia desnecessariamente mais combustível para a queima.

Combustível de qualidade

Verifique ainda a qualidade do combustível que você está colocando no seu automóvel. Combustíveis de má qualidade comprometem o funcionamento do motor e alteram o consumo dele.

Sem “pé de chumbo”

Durante a condução, evite acelerações bruscas. Elas consomem uma quantidade de combustível muito maior. Dirija com tranquilidade e na velocidade apropriada para cada via.