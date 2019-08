Chegou o Volvo S60

O novo Volvo S60 foi apresentado à imprensa brasileira na cidade de Santiago, no Chile. Você vai saber agora detalhes do carro que esbanja desempenho e tecnologia.

Produzido na mais recente unidade industrial da fabricante sueca em Charleston (Carolina do Sul), nos Estados Unidos, a nova geração do S60 desembarca em setembro nas 36 concessionárias da marca no Brasil. Por enquanto, são quatro versões que chegam ao País. Confira os preços: S60 T4 Momentum por R$ 195.950; S60 T5 Inscription por R$ 229.950 e S60 T8 R-Design que custa R$ 269.950. A outra versão híbrida chega até o final do ano.

Segundo a Volvo, o sedan foi projetado para proporcionar ao consumidor uma experiência prazerosa de direção. Para isso, o veículo chega equipado com ampla oferta de motorizações, sempre amparado por controle dinâmico de estabilidade e de tração nas quatro versões designadas para o Brasil: T4Momentum (190 hp), T5 Inscription (254 hp) e as híbridas plug-in T8 R-Design e Polestar.

No caso das híbridas plug-in, o modelo combina o potente motor Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros e 4 cilindros, que produz 320 hp, com um motor elétrico de 87 hp, alimentado por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade (11,6 Kwh). Juntos, geram 407 hp de potência máxima e torque de 640 N.m, desempenho que faz o veículo atingir do 0 a 100 km/h em apenas 4,4 segundos.

O controle do S60 por meio de diferentes modos de condução proporciona ao motorista distintas sensações ao volante. Usando um botão de seleção posicionado entre os bancos dianteiros, o condutor pode alternar facilmente entre três configurações pré-estabelecidas ou personalizar a sua própria, que altera a rotação para mudança de marcha, resposta do acelerador e peso da direção:

Eco: privilegia economia de combustível;

Comfort: prioriza suavidade no uso diário;

Dynamic: para uma condução mais esportiva;

Individual: customiza a configuração.

As versões híbridas plug-in T8 (R-Design e Polestar) contam com outros quatro modos de condução, que se adequam praticamente a qualquer condição:

Pure: condução econômica para uso urbano.

Este modo prioriza o motor elétrico. Como resultado, apresenta uma condução silenciosa, sem consumir combustível e com zero emissão de poluentes. Com a bateria totalmente carregada, a autonomia do veículo pode atingir até 40 km, dependendo das condições de uso, mas ainda assim cobrindo o uso diário da maioria das pessoas;

Hybrid: uso cotidiano. É o modo padrão do modelo, programado para utilizar ambos os motores e entregar a melhor relação entre performance e consumo de combustível;

Power: condução esportiva. O foco deste modo de condução é a performance. Novos parâmetros de direção, trocas de marchas, respostas do acelerador e freios são ajustados para obter a melhor resposta para uma condução esportiva;

AWD (All Wheel Drive): para tração permanente conforme demanda específica. Combinando harmonicamente eficiência e baixo nível de emissão de poluentes, o S60 é equipado com a transmissão automática Geartronic de oito velocidades, que utiliza a tecnologia Shift by Wire totalmente eletrônica.

Ficha técnica:

Motor: 2.0 l, 4 cilindros, gasolina

Potência: 190 cv/254 cv/407 cv (híbrido)

Câmbio: Automático, 8 velocidades

Preços:

S60 T4 Momentum – R$ 195.950

S60 T5 Inscription – R$ 229.950

S60 T8 R-Design – R$ 269.950