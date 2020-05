Carros seminovos exigem inspeção rigorosa

Comprar um carro seminovo pode ser mais vantajoso do que investir em um carro zero quilômetro, dependendo das condições financeiras do comprador. O preço é, na maioria das vezes, o fator que mais chama atenção dos consumidores. Mas, se o valor está muito mais baixo e atrativo, e o carro está em bom estado de conservação, principalmente se considerarmos a parte estética, fica mais difícil prever que pode haver algum problema a longo prazo.

Por essa razão, uma inspeção rigorosa, que leve em conta não só a estética, mas também a mecânica e as questões documentais, é fundamental para garantir que a compra não vai gerar problemas e acabar se tornando um mal negócio.

"Normalmente, um carro 0km sai da concessionária valendo 15% menos do que acabou de ser pago por ele. Por isso, comprar um carro usado em ótimo estado, bem inspecionado, higienizado, com procedência verificada e um ano de garantia, de forma fácil e segura, é um excelente negócio", comenta Maurício Feldman, CEO da Volanty – startup especializada em compra e venda de veículos seminovos.

O que observar

Para identificar a ocorrência de acidentes, por exemplo, é preciso fazer uma vistoria na pintura com o carro seco e limpo. Dê preferência por observá-lo em algum lugar bem claro, durante do dia, porque dessa forma é possível enxergar com mais facilidade pequenas diferenças na pintura, sinais de que houve algum acidente no passado.

Ondulações, pequenos amassados na lataria ou diferenças nas quinas do capô também são indicações de colisão. Outra orientação valiosa: verifique o estado do estofamento dos bancos e do carpete, porque se o tecido estiver estragado o carro pode ter passado por uma enchente ou ter problemas de vedação.

A análise documental, com a checagem do número do chassi, dos vidros e da placa é necessária para evitar fraudes. Foto: Banco de Imagens

Com base na sua experiência de mercado, Maurício Feldman, CEO da Volanty, traz algumas dicas do que ficar atento na hora de negociar um seminovo.

Informações prévias sobre o modelo

Notícias e rankings publicados na mídia ajudam muito a conhecer mais sobre o veículo desejado, e até a definir qual a melhor opção, caso exista mais de uma opção de compra. Também é possível consultar comunidades nas redes sociais que discutem as qualidades de cada veículo.

Teste o carro antes

Fazer o test drive em geral não é suficiente para uma compra segura, mas é um passo importante. O ideal é o comprador circular por locais onde está acostumado a dirigir e ficar atento a possíveis barulhos ao longo do percurso, como o de peças soltas ou na parte mecânica.

Estado de conservação

Um dos procedimentos mais importantes é observar o manual do automóvel, que registra se o proprietário realizou as revisões indicadas pela montadora. Há itens básicos, que podem ser percebidos com uma passada de olhos um pouco mais atenta: extintor, macaco, triângulo, chave de rodas e estepe em condições de uso. A presença deles revela o cuidado do proprietário anterior com o veículo. Atenção redobrada aos possíveis vazamentos de óleo embaixo do carro.

Itens de segurança

É muito importante checar o estado dos pneus, pois desgastes irregulares podem indicar problemas com a suspensão ou a falta de alinhamento das rodas. Dentro do carro, veja o odômetro, pois muitos acabam sendo adulterados. Cheque o pedal de freio, o volante e câmbio. Em carros com airbag, uma dica é girar a chave e atentar-se ao quadro de instrumentos. A luz do airbag deve se acender por alguns segundos e depois se apagar. Se não acender, há algo errado.

Descubra se o carro foi danificado

É essencial ficar atento à procedência dos veículos. A análise documental, com a checagem do número do chassi, dos vidros e da placa é necessária para evitar fraudes. Não se esqueça de testar o ar-condicionado e os vidros elétricos, além de verificar se todas as luzes do veículo acendem corretamente.