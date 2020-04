Carro parado: é possível evitar danos?

Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, um dos problemas no dia a dia da população é o que fazer com os carros parados na garagem. Sim, porque como toda máquina, não faz bem para os automóveis ficarem muito tempo sem atividade.

O primeiro ponto importante a ser analisado é por quantos dias consecutivos o carro ficará parado. Especialistas em mecânica automotiva indicam que o carro poderá ter algum dano mais complexo se ficar mais de 15 dias sem rodar.

Neste momento, o recomendável é acompanhar as orientações das autoridades de saúde e evitar aglomerações. O mais recomendado é permanecer em casa.

Nesse contexto, alguns cuidados podem ser tomados com os veículos para minimizar os eventuais desgastes e evitar gastos desnecessários. Afinal, esse período de isolamento social vai passar e os carros deverão estar prontos para rodar novamente pelas ruas.

É importante que sejam observadas as revisões preventivas recomendadas no manual do veículo. Foto: Banco de Imagens

Pneus

Em relação aos pneus, é importante calibrar os pneus com a pressão máxima que consta no manual do veículo. Pneus com uma pressão baixa e parados por muito tempo em uma mesma posição podem esvaziar e deformar com o tempo.

Limpeza

O proprietário deve providenciar uma boa limpeza do automóvel, por dentro e por fora. O cuidado externo ajudará a manter a pintura em bom estado. Restos de comida no interior do carro podem atrair insetos. Também é recomendado conservar o veículo em uma garagem coberta e ventilada, tendo em vista proteger a pintura e o interior do veículo da ação do sol por um longo período.

Combustível

O combustível precisa de total atenção. Embora não seja possível afirmar com exatidão a validade do combustível, recomenda-se manter um baixo nível no tanque se for manter o carro parado por muitos dias, além de ter cuidado com o reservatório de partida a frio, conhecido como "tanquinho". É recomendado que este seja abastecido com gasolina aditivada de boa qualidade, evitando assim a formação de resíduos que possam prejudicar o correto funcionamento do sistema.

Óleo do motor

O óleo do motor também merece atenção, sendo necessária sua troca seguindo a recomendação do fabricante do veículo por tempo de validade ou por quilometragem percorrida, o que ocorrer primeiro. Por isso, é importante que sejam observadas as revisões preventivas recomendadas no manual do veículo.

Bateria

Essa peça também merece cuidados especiais. Quando o carro fica imobilizado por um longo período, a bateria pode acabar descarregando devido aos componentes que ainda estão em funcionamento mesmo com o veículo parado, como alarmes e rastreadores. Por isso, é recomendável seguir as orientações que constam no manual do veículo para longos períodos de desuso e garantir que não ocorra nenhum dano na bateria e nem no próprio veículo.