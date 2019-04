Carona amiga

A plataforma de caronas BlaBlaCar anunciou o lançamento do Zero Empty Seats, um estudo global sobre o impacto ambiental da carona solidária. O relatório, conduzido pelo instituto de pesquisa francês Le BIPE, é o primeiro a apontar dados reais de uso da comunidade de 70 milhões de caronistas da BlaBlaCar.

De acordo com a análise, 1,6 milhão de toneladas de CO2 deixou de ir para a atmosfera graças a três fatores: eficiência dos carros com mais pessoas na comparação com outros modos alternativos de transporte; comportamentos de direção melhorados dos membros; e carona informal inspirada pela BlaBlaCar fora da plataforma.

O instituto Le BIPE analisou os dados de uso real da BlaBlaCar durante 12 meses e pesquisou 6.884 membros da BlaBlaCar em 8 países. O estudo segue a pesquisa da BlaBlaCar sobre o impacto social das caronas e revela a economia de CO2 atual e projetada gerada pela carona solidária.

O relatório Zero Empty Seats apresenta quatro cenários diferentes com base nas inovações em curso e nas previsões de crescimento da comunidade BlaBlaCar. Desde o compartilhamento de caronas até ao transporte para uma experiência de viagem porta a porta, existem várias alavancas para alimentar o crescimento da BlaBlaCar e ajudar a poupar um total anual de 6,4 milhões de toneladas de CO2 em 2023.

“Os fatos são simples - para proteger o futuro do nosso meio ambiente, devemos trabalhar juntos para agir hoje. Esses resultados mostram como a mobilidade compartilhada pode reduzir significativamente a emissão de carbono no transporte, sem limitar as aspirações de viagem ou o acesso à mobilidade”, disse Nicolas Brusson, CEO e co-fundador da BlaBlaCar.



Principais conclusões:

. Economia total de CO2: 1,6 milhão de toneladas de CO2 economizado pela carona solidária em 2018 - igual ao CO2 absorvido em um ano por uma floresta do tamanho de 730 mil campos de futebol;

. 3,9 pessoas por carro: a taxa média de ocupação de carros na BlaBlaCar (vs 1,9 pessoas por carro sem a BlaBlaCar). Com apenas 1,6% a mais de carros na estrada, a carona permite o transporte de duas vezes o número de passageiros em carros (+ 210%), com 26% menos emissões de CO2;

. Mudanças de comportamento:

. Carta de motorista: 28% dos passageiros da BlaBlaCar que não têm carta estão postergando o teste graças ao compartilhamento de carros;

. Segurança rodoviária: 22% dos motoristas da BlaBlaCar reduzem a sua velocidade quando partilham caronas, aumentando ainda mais a economia de CO2.



Saiba mais:

. A pesquisa contou com dados de quase 7 mil carros em oito países;

. 6.884 membros da BlaBlaCar em 8 países foram pesquisados: França (1.064 respondentes), Brasil (558), Alemanha (1.204), Itália (1.162), Polônia (679), Rússia (674), Espanha (829) e Ucrânia (714);

. Com 70 milhões de membros em 22 países, a BlaBlaCar reúne a maior comunidade de caronas de longa distância do mundo.