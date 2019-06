Caixa de direção: sinta seu volante

Atentar-se aos mínimos detalhes quando estiver dirigindo o seu carro é muito importante, ainda mais quando ele apresenta alguns problemas simples de serem identificados. A caixa de direção é responsável por transferir o giro do volante às rodas e esterçá-las, por isso, qualquer diferença sentida ao guiar o carro deve ser analisada imediatamente.

Entende-se que a caixa de direção é um item de longa durabilidade, quase o mesmo tempo que a do veículo, mas, para isso, precisa receber alguns cuidados para, dificilmente, apresentar algum defeito. A má notícia é: quando os defeitos aparecem, eles costumam ser bem caros e necessitam de um especialista para ajustar com precisão. Um dos sinais que a caixa de direção está com um problema é quando o volante fica com uma vibração incomum.

Quem tem curiosidade em saber o preço de uma caixa de direção nova, a resposta é bastante variável, logo, difícil de ser precisa. Os preços podem partir de cerca de R$ 2.450, para um Uno 1.0 com direção hidráulica, para mais de R$ 8.000 em um modelo Golf, 1.4 com direção elétrica. Se o carro for importado e com direção elétrica, o custo tende a subir ainda mais. Por isso, fica difícil precificar esta peça tão complexa.

Para evitar problemas no carro e, principalmente, na caixa de direção, realize manutenções periódicas em seu carro.

Em curvas mais acentuadas, caso você esteja esterçando o volante e ouça barulhos e ruídos mais finos, é um indício de que a sua caixa de direção está com problemas e algo precisa ser feito. O volante não pode produzir nenhum tipo de barulho ao realizar essas manobras, ainda mais nos mecanismos mais modernos, como as direções hidráulicas e elétricas.

As direções manuais, mais antigas e firmes, com o passar do tempo até podem produzir um barulho devido ao mecanismo mais antigo, mas também é bom fazer uma checagem para garantir que não há nenhum defeito.

Se a caixa de direção está com problemas e as rodas não conseguem ser esterçadas, acidentes graves podem acontecer, tanto com os presentes no carro como em outros veículos que podem estar próximos. Atente-se aos mínimos sinais que o carro possa dar. Isso vai fazer muita diferença tanto nas manutenções preventivas quanto na hora de identificar o problema para o seu mecânico de confiança.

Outros problemas decorrentes dos ruídos podem estar ligados ao desgaste acentuado no componente e nas peças do sistema, como a barra, a caixa e os terminais de direção.

Carros que são usados de forma muito intensa, como os de frotas de empresas, provavelmente irão apresentar alguma irregularidade mais cedo. Mas, nesse caso, geralmente o problema não está na caixa de direção inteira, somente em alguma peça que pode ser reparada de maneira mais simples e com um custo bem menor.