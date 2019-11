Audi Q3 2020

A Audi apresentou para a imprensa especializada, rede de concessionários e clientes especiais a nova geração do seu SUV mais vendido no Brasil, o Audi Q3. O carro chega nas concessionárias em fevereiro em três versões, com preços a partir de R$ 179.990, na versão de entrada, Prestige. A intermediária, Prestige Plus, custa R$ 189.990 e a topo de gama Black, R$ 209.990.

Importado da Hungria, o novo Q3 tem novo design externo, com faróis Full Led, está maior e com porta-malas com mais capacidade de carga. Outra novidade é a garantia: quatro anos. A novidade foi revelada no Estado do Mato Grosso, Centro-Oeste do Brasil, durante o evento Território Q, da Audi, na Chapada dos Guimarães, região do cerrado brasileiro.

O motor é o mesmo da geração atual, 1.4l, turbo TFSI, com 150 cv de potência, câmbio S-Tronic com seis velocidades. O torque é de 250 Nm. Ativado ao pressionar um botão, o controle de descida em ladeira mantém a velocidade pré-estabelecida em situações íngremes.

O motorista pode ainda variar as características do Audi Q3 por meio dos seis modos de condução disponíveis no Audi drive select: de grande conforto até opção altamente eficiente para esportividade. O sistema influencia a resposta do acelerador, o esterçamento e as características das mudanças da transmissão.

Seguindo a nova linguagem de design para a família Q, introduzida no Brasil com a chegada do Q8, o novo Audi Q3 está muito mais esportivo do que seu antecessor. A grade Singleframe em novo desenho octogonal caracteriza a frente renovada. Oito barras verticais dividem a grade frontal com sua moldura impactante e refletem o caráter de SUV. Os faróis em Full LED são estreitos e possuem formato exclusivo.

O interior continua o projeto do exterior e segue a tendência dos modelos topo de linha da marca. O painel, por exemplo, traz o desenho octogonal da grade Singleframe com seu visual na cor preta. Assim como nos novos A6, A7 e Q8, o Audi Q3 incorpora como elemento central o novo conceito do MMI com display de 8,8” sensível ao toque. Além disso, o veículo vem também com controle por voz que compreende a linguagem cotidiana.

Junto com os controles do ar-condicionado, o painel é inclinado em 10 graus em direção ao motorista. O módulo de botões para as funções da iluminação, que substitui o controle giratório do modelo antecessor, é encaixado no painel à esquerda do volante de direção com shift paddles. Atrás do volante está o Audi virtual cockpit, quadro digital de instrumentos com uma tela de 10,25 polegadas. Todos os displays, botões e controles estão ergonomicamente localizados.

O novo Audi Q3 cresceu em todas as dimensões e está posicionado no segmento superior dos SUVs compactos. Ele tem 4.484 milímetros de comprimento e 1.849 mm de largura – respectivamente 97 milímetros e 25 milímetros maior que a geração anterior. Sua distância entre-eixos foi alongada em 77 milímetros e possui 2.680 milímetros, com espaço para joelhos, cabeça e cotovelos ainda maior que o antecessor.

Um destaque é a divisão de espaço altamente variável: os bancos traseiros podem ser movidos para frente em 150 milímetros e os encostos com três divisões em 40:20:40 podem ser inclinados em sete etapas. Os passageiros do banco de trás também têm a opção de um descansa-braço central que acomoda dois porta-copos. Dependendo da posição dos bancos e encostos traseiros, a capacidade do compartimento de bagagem totaliza 530 ou 675 litros. Com os encostos dobrados, o volume aumenta para 1.525 litros. O assoalho do porta-malas pode ser ajustado em três níveis e ficar até 748 milímetros mais baixo, o que facilita a inclusão de bagagens pesadas ou o armazenamento da tampa do bagageiro.

O Audi Q3 também oferece diversos sistemas de assistência de série ou opcional. O destaque é o controle de cruzeiro adaptativo, que incorpora as funções da assistência adaptativa de velocidade e assistência em congestionamento. O Audi Q3 facilita as manobras graças a funções como o park assist. Ela esterça automaticamente o SUV para entrar e sair de vagas de estacionamento. O motorista só precisa acelerar, frear e mudar as marchas.

Outro sistema disponível para o Q3 é o Audi pre sense dianteiro, parte do pacote ACC. Ele detecta situações críticas envolvendo pedestres, ciclistas e outros veículos usando o radar, fornecendo ao motorista advertência visual, sonora e sensível. Se necessário, o mecanismo inicia uma frenagem de emergência.

Ficha técnica:

Motor: 1.4l, turbo, TFSI, 4 cilindros

Potência: 150 cv

Câmbio: Automático, com dupla embreagem e 6 velocidades

Torque: 250 Nm

Porta-Malas: 530 litros

Preços: R$ 179.990, R$ 189.990 e R$ 209.990