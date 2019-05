Argo aventureiro

Um dos hatchs mais vendidos do Brasil tem gama variada de versões e agora estreia o Argo Trekking. Esportiva com um toque de aventura e tecnologia, traz a robustez e o estilo como diferenciais, com bom acabamento interno e externo. Seu motor é o Firefly 1.3 com potência de 109 cv e torque de 14,2 kgfm. O propulsor é acoplado à transmissão manual de cinco marchas.

O Argo Trekking está agora 40 mm mais alto em relação à versão Drive 1.3. Ele traz outros componentes desenvolvidos para garantir sua característica aventureira, fruto de quase 25 mil horas de desenvolvimento da Engenharia, focadas principalmente na estabilidade, no conforto ao rodar e no comportamento dinâmico.

Equipado com novos pneus 205/60R15 91H S-ATR WL, com banda de rodagem para uso misto e montados exclusivamente para a versão Trekking, proporciona desempenho e, mesmo com perfil mais alto, assegura mais conforto e robustez para o veículo, graças ao extenso trabalho de engenharia que revisitou toda a elastocinemática do chassis, passando por molas, amortecedores e até tunning da direção elétrica.

Para completar suas características off road light, voltada para os clientes que desejam sair do asfalto, o veículo atua bem em pisos irregulares, com boa absorção de impacto e mais segurança em terrenos com baixa aderência, como estradas de terra.

Além de todas as mudanças que foram feitas para que o carro tivesse uma performance e conforto diferenciados na hora de viajar por estradas irregulares, o Fiat Argo Trekking ainda é completo e cheio de estilo, com vários equipamentos de série.

Novidades

Para começar, tem o teto bicolor. Traz ainda barras no teto, que é pintado em preto, assim como os retrovisores e aerofólio. Em cima, nas laterais inferiores e na traseira, outra novidade: o logotipo “Trekking”.

A versão tem ainda um adesivo preto no capô, faróis com design em LED, nova moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat com acabamento exclusivo em cromo escurecido na traseira, ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva, além de rodas com aro 15 com calotas escurecidas.

Completa, a nova versão traz de série o sistema multimídia Uconnect de 7 polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina. Como opcionais, o cliente pode incluir rodas de liga leve 6.0 de aro 15 com cor exclusiva e câmera de ré com linhas dinâmicas.

“O novo Fiat Argo Trekking chega para completar o portfólio do Argo, aliando um design atraente e aventureiro à funcionalidade da nova suspensão reforçada e elevada que, em conjunto com o pneu de uso misto, garantem a melhor performance em terrenos irregulares”, afirma Herlander Zola, Diretor do brand Fiat para a América Latina e Diretor Comercial da marca para o Brasil.