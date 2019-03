Todo ano quem vai comprar carro tem de ter uma preocupação a mais: será que aquele veículo dos sonhos vai sair de linha? Como as montadoras e os vendedores de concessionárias raramente anunciam isso, prossiga na leitura.

A francesa Peugeot tirou dois modelos de seu portifólio: hatch 308 e o sedan 408. Eles já não estão nas lojas. São dois carros com visual bacana, mas que literalmente não emplacaram. No caso do 308, ele está em um segmento com baixas vendas, o de hatch médios, o mesmo do Ford Focus e do New Fiesta.

Esses dois da Ford também saem de linha. Motivo: baixas vendas também e porque a marca norte-americana vai se concentrar mais em seus SUVs e nas picapes.

No caso da Volkswagen, rumores sobre a morte do Fox. Mas as boas vendas do modelo devem dar uma sobrevida ao carro até 2020/2021. Já a sua irmã maior, a perua Space Fox, foi para o espaço, ou seja está aposentada.

Na italiana Fiat, dois carros estão na lista dos que devem “morrer” em 2019. Um deles é o queridinho dos taxistas, o sedan Grand Sienna. O outro é a perua Weekend.

Com baixas vendas e pouca atualização, o Grand Sienna foi substituído pelas versões de entrada do moderno Cronos. Já a perua Weekend sai pois esse segmento é ignorado pelo público: ninguém quer saber das peruas por aqui.

Na líder Chevrolet, muito mistério, mas tudo indica que a aposentadoria da vez será da picape Montana, já que é um projeto baseado nos fora de linha Celta, Agile e Classic.

Esses são os modelos que devem se aposentar de vez. Por isso, amigo leitor, fique esperto antes de escolher qual carro merece a sua garagem. Mas saiba que antes de comprar um veículo que vai sair de linha, promoções atrativas são feitas, o que pode até apresentar um bom negócio.

APOSENTADOS DE 2019

. Peugeot: 308 e 408

. Ford: New Fiesta e Focus hatch

. Fiat: Weekend e Grand Sienna

. Chevrolet: picape Montana

. Volkswagen: SpaceFox

(Fonte: mercado e informação não oficial)