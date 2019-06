Adrenalina e conforto

A Volkswagen apresentou o novo Jetta GLI, que ela batizou de o melhor Volkswagen de todos os tempos, pois alia o melhor de dois mundos, conforto e esportividade. Bancos em couro com costuras em vermelho, assim como o volante com base reta, mostrando que o novo carro tem uma pegada mais apimentada. Isso acaba sendo garantido pelo motor 2.0 TSI, que gera 230 cavalos, com um torque 35,7 kgfm já disponível em baixas rotações, e câmbio DSG de dupla embreagem de seis velocidades, que garantem uma velocidade máxima de 250 km/h.

Esse conjunto motor e câmbio, aliado ao seletor de perfil de condução com quatro modos diferentes, entre eles o Sport, que altera as cores interna e do painel do carro, além do ronco do motor, que fica mais grave, garantindo uma adrenalina a mais para quem está ao volante.

Obviamente que por andar bastante, afinal faz de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, de acordo com dados da montadora, o novo Jetta GLI foi batizado pela Volks como o sedan mais rápido do Brasil, tendo desempenho semelhante ao de outros concorrentes importados.

De acordo com Pablo de Si, Presidente e CEO da Volkswagen para a América Latina, os novos lançamentos estão impulsionando o crescimento da marca. “Tanto que em março tivemos um crescimento de 16%, o maior market share. Muito por causa do novo T-Cross. E com a chegada do Jetta GLI, nossa expectativa é de seguir em expansão”, afirmou.

Item exclusivo

Monitor de desempenho digital no painel central é uma exclusividade do veículo, repassando informações como pressão do turbo, força G e pressão do óleo. O câmbio automático de seis velocidades ainda tem opções de troca manual, na alavanca do console e nas borboletas atrás do volante. Há o sistema Start & Stop que, segundo a montadora, gera uma economia de combustível no decorrer do uso, trazendo médias de 9,9 km/l na cidade, 12,5 km/l na estrada e média ponderada de 10,9 km/l.

Como o Jetta GLI tem um desempenho bastante esportivo, é necessário parar o bólido. Para isso, conta com sistema de freio de alto desempenho, com discos maiores – 312 mm na dianteira e 300 mm na traseira -, que garantem uma parada vindo a 100 km/h em 37 metros.

Tem, ainda, a frenagem automática pós-colisão, que desacelera a 6 m/s². Também possui EPB e Auto Hold. A direção progressiva de relação variável garante a pegada esportiva uma volta a menos no volante, de batente a batente. E tem, ainda, exclusivos aros esportivos de 18 polegadas, que fazem o comportamento dinâmico do veículo dar muita segurança e estabilidade para quem o dirige (ou pilota).

Com preço sugerido de R$ 144.990 o veículo tem apenas um acessório, o teto solar panorâmico, por R$ 4.990. O pacote de equipamentos é bastante completo, mas duas falhas ficaram evidentes: a falta da saída de ar-condicionado para quem vai no banco traseiro e de rebatimento dos espelhos retrovisores. Com bom espaço interno, o Jetta GLI deve agradar ao público consumidor que aprecia conforto, mas não abre mão do desempenho.

Ficha Técnica

Motor: 2.0l, TSI

Potência: 230 cv

Torque: 35,7 kgfm

Câmbio: Automático de dupla embreagem, 6 velocidades

Velocidade Máxima: 250 km/h

Preço: R$ 144.990