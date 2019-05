A importância do catalisador

O que é um catalisador utilizado em automóveis e o que ele faz? Alguns confundem o catalisador de um automóvel com um filtro, e claramente não são a mesma coisa. Um catalisador provoca uma reação nos gases de escape que transforma as emissões nocivas em gases menos nocivos para a atmosfera. Em um mundo ideal, um motor de carro queimaria eficientemente toda a gasolina fornecida ao motor e não emitiria nada além de dióxido de carbono e vapor de água.

Infelizmente, o motor de combustão interna não é muito eficiente, e como resultado, vários poluentes diferentes são emitidos nos gases de escape. Os conversores catalíticos são obrigatórios para todos os automóveis novos no Brasil desde 1997, afim de reduzir a poluição. Eles são frequentemente culpados por uma perda de potência nos veículos, pois limitam o fluxo de ar que sai do motor.

A combustão incompleta da gasolina tem como produto o monóxido de carbono e vários compostos orgânicos voláteis. Esse problema é pior quando o carro está na marcha lenta ou desacelerando. O monóxido de carbono é venenoso e um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Compostos orgânicos voláteis são prejudiciais à saúde e alguns estão ligados ao câncer.

As temperaturas muito altas no motor fazem com que o nitrogênio do ar reaja com o oxigênio do ar para formar óxidos nitrosos. Estes causam vários problemas, como a formação de um ácido que reage com a água na atmosfera e que origina a chuva ácida. A ação da luz solar sobre esta mistura de poluentes dá origem a nuvens de poluição e à formação de outros poluentes, como o ozônio.

E quando o catalisador entupir?

Um conversor catalítico entupido pode resultar em má quilometragem e reduzir os níveis de desempenho do motor. Além disso, um conversor entupido tem dificuldade de controlar as emissões nocivas que o escapamento do carro emite para o meio ambiente.

Você não está em condições de inspecionar o conversor catalítico. Portanto, não há como ver o interior dele e perceber se está realmente entupido ou não. É muito importante saber se o seu catalisador está entupido. Na maioria dos casos, se não funcionar, começa a mostrar alguns sintomas. No entanto, não há problema em dar uma olhada nele toda vez que você levar seu carro para a manutenção.

Se o seu veículo falhar, superaquece sempre o sistema de escape. Se a mistura de combustível é rica, pode produzir falha de ignição e acabar superaquecendo o escape, o que fará com que seu conversor catalítico comece a derreter e acabe entupido.

O desempenho e a funcionalidade do seu veículo diminuirão e será um dos sinais de um conversor entupido. Seu veículo será reduzido em velocidade. Válvulas de escape fracas em seu motor podem causar o entupimento.