2019 acelerado

Três marcas fazem parte da BMW Group: BMW, MINI e BMW Motorrad (motos). Depois do sucesso do estande no Salão do Automóvel de São Paulo, o grupo está otimista para 2019. Em novembro passado, apresentou como destaque a BMW Série 8 e o novo X5. Mas a cereja do bolo é o sedan mais vendido da marca no mundo: o novo BMW Série 3.

Com lançamento no mercado mundial no próximo dia 9 de março, a nova geração do sedan será produzida na fábrica da BMW, em Munique, na Alemanha; na fábrica de Shenyang, administrada pela joint-venture BMW Brilliance Automotive (BBA), na China; e na recém-construída fábrica da BMW, em San Luis Potosí, no México.

A gama compreende duas unidades de quatro cilindros, a gasolina, com 184 cavalos de potência para a versão 320i, e 258 cv, para o 330i. O novo Série 3 também utiliza uma série de sistemas inovadores de assistência à condução. Entre os itens destacam-se os alertas de colisão e pedestre (Collision and Pedestrian Warning) e a função City Braking, responsável por avisar o motorista quando um ciclista é detectado pelos sensores.

Entre os opcionais, figuram o controle ativo de velocidade de cruzeiro (Active Cruise Control), com Função Stop & Go, e o assistente de condução com aviso de saída de faixa (Driving Assistant with Lane Departure Warning) e o alerta de mudança de faixa, prevenção de colisão traseira (Lane Changing Warning,

Rear Collision Prevention) e alerta de tráfego cruzado (Cross-Traffic Alert).

O pacote de tecnologias de segurança inclui também assistente de condução profissional, que tem como principal sistema o Driving Assistant Professional, um assistente de controle de direção e faixa, que trabalha em conjunto com o motorista para ajudar a manter o veículo na pista de rolagem por meio de dispositivos como assistente de manutenção de faixa (Lane Keeping Assistant), com proteção ativa para colisões laterais e o assistente de evasão. Já a nova geração do BMW Head-Up Display oferece uma área maior de projeção, novos gráficos e exibição adicional de conteúdo.

Saulo Parente, Gerente de Vendas da Haus Motors Fortaleza (Av. Washington Soares, 6623 – Bairro Edson Queiroz), nova BMW na capital cearense, informa que o objetivo é chegar a vender 30 veículos por mês, entre carros BMW, MINI e motos. “Nossa expectativa é a melhor possível: somos um grupo agressivo quando se fala em negociação e somos líderes no segmento Premium em Salvador, na Bahia”, explica.

Ele informa que a concessionária tem uma estrutura ampla, com sofisticação e conforto, “um ambiente onde o cliente se sente em casa enquanto compra seu BMW ou espera sua moto ou veículo na revisão, por exemplo”, garante.

Saulo está otimista com a chegada do novo Série 3 e com as boas vendas do X1, a recém lançada X3, que já é um sucesso, e a X4, “ela está com um design espetacular e que já acumula fila de espera, tão boa foi a receptividade do público. Neste ano, a BMW prepara grandes novidades, e queremos dividir essa expectativa com o povo cearense”.