XII Seminário de Prefeitos 2025 vai debater o grande potencial turístico do Ceará

O potencial turístico do Ceará terá forte presença nas discussões do XII Seminário de Prefeitos 2025, nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Nos painéis voltados para o setor, serão apresentados aos gestores formas de alavancar a economia dos municípios.

Segundo dados da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), entre janeiro e abril de 2025, o turismo movimentou cerca de R$ 4,6 bilhões no Ceará, o que representa entre 10% e 15% do PIB estadual.

Já a previsão para Fortaleza, segundo a Setfor, é de que até o final do ano cheguem cerca de 3,8 milhões de turistas na cidade, um aumento de 25% em relação ao ano passado.

A rede hoteleira da capital cearense, por exemplo, considerando apenas o primeiro trimestre deste ano, registrou alta de 9,3%, com a taxa de ocupação subindo de 66% para 72%. Números comprovam a relevância do segmento para o crescimento econômico do Estado.

A temática será tratada já no segundo dia do evento, no Painel 11, das 11h às 12h20, “O Turismo como alavancador do desenvolvimento econômico nos municípios”, tendo como mediadora Ivana Bezerra Rangel, Presidente da ABIH - CE. O primeiro palestrante do painel será Eduardo Bismarck, que é Secretário do Turismo do Ceará.

Outras apresentações também farão parte do Seminário de prefeitos, com a participação de outros convidados, como Denise Carrá, Secretária Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor) e Luiz Fernando Bittencourt, Vice-Presidente da Fecomércio.

Como parte de apresentação de projetos de sucesso, o case do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo da Paraíba, terá apresentação de Anya Ribeiro, que é Sócia Responsável Técnica da Consultoria Anya Ribeiro Conexão de Negócios Ltda.

Potencial turístico de Fortaleza

A secretária de Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, disse que o momento é de reinvenção, e que Fortaleza se encontra bem posicionada na busca por melhores destinos no país. “Fortaleza esteve constantemente entre as dez cidades mais buscadas nos últimos grandes feriados, como Carnaval e Páscoa, nos principais buscadores”, diz Denise.

“Com as dificuldades financeiras, precisamos nos reinventar para alcançar os resultados. Estivemos em diálogo direto com as plataformas de turismo, buscamos parcerias internas. O planejamento está bem encaminhado e já começa a ser posto em prática”, complementa ela.

Para Enid Câmara, Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos (Abeoc Brasil), o turismo é uma das maiores forças econômicas do Brasil, com potencial de geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para municípios e estados.

“Esse debate pode gerar reflexões importantes sobre a necessidade de planejamento integrado, parcerias público-privadas e políticas inclusivas, além de estimular ações voltadas à valorização dos ativos regionais”, diz Câmara.

Hotéis parceiros

