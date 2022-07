Votação de veto à compensação do ICMS deve ficar para agosto; veja o que dizem os deputados do Ceará

Deputados federais e senadores têm se articulado para derrubar o veto presidencial a compensação para Estados e municípios por eventuais perdas de recursos para saúde e educação causadas pelo teto do ICMS sobre itens como combustíveis e energia. O veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho teve repercussão negativa entre os parlamentares, já que o trecho era parte de acordo entre a base governista e a oposição para aprovação da proposta.

Contudo, a votação do veto pelo Congresso Nacional deve ocorrer apenas em agosto, após o fim do recesso legislativo, que inicia no próximo dia 15 de julho. Na pauta da última reunião conjunta da Câmara dos Deputados e Senado, que ocorreu na última terça-feira (5), o veto presidencial não foi incluído - foram apreciados apenas vetos que estavam travando a pauta.

A nova lei, aprovada em junho por senadores e deputados federais, limita o percentual de cobrança do imposto - que passa a ter o teto entre 17% e 18% - e gerou críticas de gestores estaduais e municipais, já que impacta na arrecadação dos entes federados, o que pode ter efeitos na prestação de serviços públicos.

Para tentar minimizar os efeitos disso, trecho acordado entre a base aliada ao presidente Bolsonaro e a oposição previa que o governo federal iria recompor eventuais perdas para a saúde e educação - mantendo assim os recursos no mesmo nível do exercício financeiro de 2021.

A compensação teria impacto, por exemplo, sobre o Fundeb - uma das principais fontes de recursos para a manutenção das políticas educacionais tanto em Estados como em municípios. No entanto, o trecho foi vetado pelo presidente Bolsonaro ao sancionar a lei, no último dia 23 de junho, assim como outros mecanismos de compensação para entes federados.

Mobilização no Congresso Nacional

Autor da proposta para incluir combustíveis, energia, transporte coletivo e comunicações como itens essenciais - e assim limitar a cobrança de ICMS sobre eles -, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil) afirma que o "acordo é para derrubar o veto''.

Eduardo Bismarck (PDT) relembra que, como a própria inclusão da compensação - feita pelo Senado Federal - foi um acordo com o governo, "pegou muito mal" o veto presidencial ao trecho. Por isso, a tendência é de que a rejeição seja derrubada. "Foi um acordo feito com o governo e o governo não manteve a palavra", afirma. Ele ressalta ainda a "pressão dos prefeitos" para que o veto seja derrubado.

Integrante da Frente Parlamentar pela Educação, Idilvan Alencar (PDT) afirmou, no dia seguinte ao veto, que já estavam sendo iniciadas as mobilizações para pressionar pela derrubada do veto. Ele também lembrou que a própria base aliada ao governo havia votado favorável à compensação.

Ele citou que a falta de recomposição para o Fundeb pode ter impactos desde a estrutura das instituições de ensino até a própria folha de pagamento dos professores.

Idilvan Alencar Deputado federal "O ICMS é o principal dentre todos os impostos do Fundeb. A despesa da educação depende desse tributo, principalmente em estados e municípios em que não tem indústria forte. (...) A cada R$ 4 da Educação, o Fundeb financia R$ 3".

O deputado federal Célio Studart (PSD) também destaca os riscos da perda de recursos do Fundeb. "Se mantido, o veto impactará nas finanças nos recursos do FUNDEB para estados e municípios, que perderão cerca de R$ 20 bilhões, deixando de realizar investimentos em escolas e causando, inclusive, risco ao pagamento de salário dos professores na rede municipal", afirma.

O parlamentar também destaca a falta de compromisso com o acordo firmado com o Congresso, afirmando ser uma "ruptura", já que "houve a promessa de compensação de receitas para outros entes federados".

Contudo, nem todos os cearenses concordam com a derrubada do veto. Para o deputado federal Heitor Freire (União Brasil), a retirada da compensação deve ser mantida. "Eu acredito que o veto será mantido. Todos estão vendo a situação emergencial que o Brasil está passando nesse pós-pandemia, e agora é a hora de colocar comida no prato das pessoas", ressalta.

Perdas para o Ceará

Além do trecho que previa a compensação a estados e municípios para que não haja perdas de recursos para saúde e educação, Bolsonaro vetou outros trechos da lei. Um deles, falava que estados e o Distrito Federal poderiam deixar de pagar parcelas de empréstimos com aval da União sem ser necessário aditivo contratual.

Também foi vetado a permissão de ressarcimento aos estados sem dívidas com a União por meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Ceará, a estimativa de perdas para o estado é de R$ 360 milhões por mês. Assim, apenas entre julho e dezembro deste ano, o impacto para os cofres públicos seria de R$ 2,16 bilhões.

Com o veto presidencial, a compensação, que seria de R$ 466 milhões até o final do ano, caiu para R$ 30 milhões - o equivalente a R$ 5 milhões por mês até dezembro de 2022.

Tendo em vista que 25% dos recursos da arrecadação do ICMS dos Estado são repassados aos municípios, esses entes devem perder em torno de R$ 532 milhões nos próximos seis meses, segundo os cálculos da Sefaz.

Para tentar reverter o teto do ICMS, os Estados brasileiros, incluindo o Ceará, entraram com ação contra a lei no Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, o Governo do Ceará determinou a aplicação da nova legislação no estado. A informação foi confirmada pela governadora Izolda Cela (PDT) e passou a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (4).