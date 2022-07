Vice-presidente Mourão cria perfil no TikTok e faz vaquinha para pré-campanha ao Senado

O vice-presidente Hamilton Mourão tem intensificado sua presença nas redes sociais após anunciar a pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O político do Republicanos entrou no Tiktok e criou uma nova conta no Twitter, para diferenciar o pré-candidato do vice-presidente.

Mourão busca atingir o público mais jovem, com linguagem descolada. No Tiktok, sua primeira publicação foi o vídeo em que o general deu "bom dia" em uma solenidade em 2019 e que acabou viralizando à época.

Mourão mudou o tom e a identidade visual das publicações logo que anunciou a pré-candidatura. Assim como o presidente Jair Bolsonaro (PL), ele passou a publicar os encontros com apoiadores, frases de efeito em discursos e posicionamentos sobre temas que estão em iminência.

Visando uma aproximação com o público, ele também passou a compartilhar nas redes gostos pessoais, como pela equitação e por chimarrão. Ele ainda criou a hashtag Tbtchê, uma mistura do tradicional TBT (Throwback Thursday, ou Quinta-Feira da Nostalgia) com a interjeição gaúcha.

Vaquinha para pré-campanha

Hamilton Mourão também abriu uma vaquinha para arrecadar recursos para a pré-candidatura ao Senado. Ele semanalmente realiza publicações divulgando o fundo e pedindo colaborações.

De acordo com a legislação, é vedada a promoção de pré-candidatos que estejam em cargos públicos em até três meses antes da eleição. A penalidade para a veiculação de propaganda eleitoral antecipada é multa, cujo valor varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil.