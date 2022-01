Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista testa positivo para Covid-19

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSB), informou nas redes sociais, na manhã deste sábado (1º), que testou positivo para Covid-19. Ele está sem sintomas e isolado.

Élcio Batista Nas redes sociais Informo que fiz exames de rotina novamente para a COVID-19 e testei positivo. Estou sem sintomas, graças às vacinas. Estarei isolado até que um novo teste der negativo."

Os seguidores de Élcio desejaram melhoras e boa recuperação. "Saúde, companheiro, desejo recuperação rápida. Fortaleza precisa do seu abraço", publicou um seguidor. "Deus guarde a você e sua família. Tanto do Covid, quanto em todo esse ano que hoje nasce", disse outro.

Ômicron no Ceará

Em live realizada na noite da última quinta-feira (30), o governador Camilo Santana (PT) afirmou que "há um indício forte de transmissão comunitária" da variante Ômicron da Covid-19 no Ceará. O anúncio foi dado após reunião semanal do Comitê de Enfrentamento à Pandemia.

Quando uma doença ou uma variante está em transmissão comunitária, significa que não é possível rastrear a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre as pessoas, independentemente se estas viajaram ou não para o exterior.

Há apenas uma semana o governador confirmou que o Ceará tinha registrado três casos da variante Ômicron, em passageiros vindos da Tailândia, de Milão (Itália) e São Paulo, que ficaram em isolamento, monitorados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

No Brasil, os primeiros casos da variante Ômicron foram registrados em São Paulo, no último dia 2 de dezembro. Depois, foi confirmada a transmissão comunitária da nova cepa.

Preocupação com síndrome gripal

Ao lado do secretário da Saúde, Marcos Gadelha, o governador também mencionou o aumento expressivo de casos de síndrome gripal no Estado. A preocupação é justificada por números.

Somente nas últimas semanas, a Capital viu o número de casos de síndrome gripal dispararem. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) geridas pela Prefeitura de Fortaleza, o número de atendimentos diários a pacientes com estes sintomas cresceu mais de dez vezes em dezembro.

Os dados foram repassados pelo prefeito José Sarto Nogueira (PDT), em live transmitida nas redes sociais na última terça-feira (28). Segundo ele, no último dia 2 de dezembro foram contabilizados 122 atendimentos nas UPAs do município. Já na última segunda-feira (27), o número saltou para 1.359.

No recorte por faixa etária, o atendimento de crianças com sintomas de gripe nas UPAs de Fortaleza cresceu 162%, entre novembro e dezembro deste ano. A rede privada de saúde da Capital também confirma o aumento na demanda. Diante do aumento, especialistas reforçam a necessidade de cuidados preventivos.

Entre os dias 1º e 25 de dezembro, foram registrados 3.452 acolhimentos - destes, praticamente metade (1.685) ocorreu em crianças de 0 a 4 anos de idade. Em novembro, foram 1.316 atendimentos, sendo 920 do perfil mais jovem da população.Os dados são da plataforma IntegraSUS, da (Sesa.