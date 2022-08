Veríssimo Freitas toma posse como vereador de Fortaleza na suplência de Ronaldo Martins

A Câmara Municipal de Fortaleza deu posse nesta quarta-feira (10) ao suplente de vereador Veríssimo Freitas (Republicanos), que entrou na vaga de Ronaldo Martins, de mesmo partido, que pediu licença de 120 duas para assumir vaga na suplência de deputado federal, em Brasília. Martins assume o assento de Moses Rodrigues (MDB) na bancada federal.

A solenidade de posse foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT). No discutso de agradecimento, Veríssimo, que é professor de dança no bairro Vila Velha, agradeceu ao partido, aos familiares, aos amigos do Vila Velha e às alunas de dança pela conquista.

“Quero firmar meu compromisso e corresponder com a minha mais absoluta dedicação, humildade e determinação a confiança que me foi conferida", afirmou.

Veríssimo Freitas é natural de Fortaleza e tem 30 anos. No último pleito de 2020, obteve 2.231 votos nas urnas, ficando como primeiro suplente do Republicanos.

Ele se candidatou a um cargo eletivo pela primeira vez em 2020.

A última mudança de bancada na Câmara de Fortaleza havia sido em junho com a posse do suplente de vereador Josivan Clube (PSB).

Ele se tornou o 12º parlamentar em exercício na suplência na Casa Legislativa após o pedido de licença de Eudes Bringel (PSB), que se afasta por motivos particulares pelo período de 120 dias.