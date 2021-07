Vereadores de oposição em Fortaleza querem CPI dos 'fura-filas'; base aponta fins eleitorais

Vereadores da oposição ao prefeito José Sarto (PDT) em Fortaleza tentam, nos bastidores, colher assinaturas para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue casos de fura-filas na vacinação contra a Covid-19 na Câmara Municipal. Com ampla maioria da base governista, porém, o movimento é minimizado e apontado apenas como "político" pela vice-liderança do Governo na Casa.

A investida oposicionista ocorre após o Ministério Público do Ceará (MPCE) decidir investigar a vacinação da influencer Thyane Dantas contra a Covid-19, ocorrida na última quinta-feira (8). Outros casos devem ser investigados.

A esposa do cantor Wesley Safadão recebeu dose do imunizante na Capital no mesmo dia, local e horário do marido, apesar de ter nascido em 1991 e a campanha do município ainda estar atendendo público geral até 1989 naquela dia.

Em nota após a repercussão do caso, Safadão argumentou que a vacinação da esposa foi possível por se tratar de uma dose de sangria, para evitar descarte. A Secretaria Municipal de Saúde negou a existência de "possíveis doses remanescentes" no horário em que Thyane foi vacinada e também abriu investigação.

15 Dentre os 43 membros do Legislativo Municipal, é necessário que pelo menos 15 assinem o requerimento apresentado nesta terça-feira (13) por Julierme Sena (Pros).

Uma vez colhidas as assinaturas, o processo de abertura de inquérito já seria iniciado com a indicação dos membros da CPI. A oposição, porém, não soma 15 vereadores. Parlamentares governistas precisariam apoiar o pleito para que o mínimo de assinaturas necessárias fosse alcançado pelos oposicionistas, possibilidade afastada por vereadores da base.

Articulação

Além de Julierme Sena, Carmelo Neto (Republicanos), Inspetor Alberto e o líder da oposição, Márcio Martins (Pros), já se posicionaram a favor da CPI. Todos compõem o grupo político do deputado federal Capitão Wagner (Pros).

Julierme Sena (Pros) Vereador autor do requerimento da CPI Há um dialogo com todos os vereadores independentes das correntes ideológicas. Estou buscando para que os colegas possam assinar.

Em outra frente de oposição, a bancada do PT ainda deve se reunir para discutir o assunto, mas interlocutores indicam que os vereadores do partido não devem assinar o requerimento.

Vice-líder do governo na Casa, Léo Couto (PSB) vê um movimento "politico" por parte da oposição. Ele indica que oposicionistas estariam visando se caficar para as eleições de 2022, quando estarão em jogo vagas de deputado.

"Ano que vem tem eleição, o pessoal quer vitrine. A Prefeitura é exemplo de vacinação. Eu sou a favor 100% da apuração dos fatos, e isso está ocorrendo por parte do MPCE [...] Não vou servir de palanque eleitoral ou de fala, que é isso o que notoriamente está ocorrendo" , diz o parlamentar.

Em recesso desde o início de julho, a previsão é que os trabalhos legislativos na Câmara retornem no primeiro dia útil de agosto.