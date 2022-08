Vereadores de Fortaleza retomam sessões após racha entre PT e PDT e em véspera de campanha eleitoral

Após um mês de recesso parlamentar, os vereadores de Fortaleza retornaram nesta segunda-feira (1) às sessões plenárias na Câmara Municipal e se reuniram pela primeira vez após o racha estadual entre PDT e PT, a primeira e a terceira maior bancada da Casa respectivamente.

O retorno marca também um cenário eleitoral em que quase metade dos 43 parlamentares disputará a eleição de outubro, e os debates na tribuna tendem a ser mais acalorados. Conforme as datas da Justiça Eleitoral, a campanha com pedido de votos começará dia 16 de agosto.

Nesse contexto, a membros da base e de oposição - mesmo os que não irão tentar disputar vaga como deputado -, pregam que deve haver cautela para que o debate político não se sobreponha às pautas e às discussões na Câmara.

A sessão solene, como de costume, teve a presença do prefeito José Sarto (PDT) e do vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista (PSB), além do corpo de secretários municipais.

Engajamento na campanha

Em seu discurso na tribuna nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), destacou que é preciso que os vereadores tenham atenção durante o debate, para que a discussão dos projetos se mantenha em pauta. Ele é candidato a deputado estadual neste ano.

“Aqui, na Câmara Municipal, nós temos também um compromisso com o povo da nossa cidade, para trazer discussões da cidade, não podemos ficar fora da política, mas não podemos deixar de cumprir com o nosso papel, com as nossas obrigações”, disse o presidente.

Antônio Henrique (PDT) Presidente da Câmara Municipal “Eu desejo boa sorte para todos (os candidatos), também àqueles que não serão candidatos, mas que vão trabalhar apoiando seus candidatos, que a gente saiba separar esse trabalho, porque nós não podemos infringir com as leis.

O vereador Gardel Rolim, que é líder do Governo na Casa, diz que os vereadores devem ficar atentos para “não contaminar o debate com questões eleitorais”.

“Vamos tentar dividir, como líder, continuar fazendo a defesa do projeto do prefeito e das mensagens que chegam na Câmara, obviamente tentando dissociar um pouco da questão eleitoral”, afirmou o vereador do PDT.

Em entrevista coletiva nesta segunda, antes da sessão solene, o prefeito de Fortaleza também falou sobre a disputa eleitoral e disse que vai “se engajar na 100% na campanha” do candidato do PDT, Roberto Cláudio. “Mas evidentemente devo obedecer as regras eleitorais de cumprimento de horário de trabalho”, salientou ainda o prefeito.

Legenda: Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar são candidatos do PT à deputado estadual Foto: Reprodução/CMFor

Oposição

Os vereadores de oposição à esquerda também falaram sobre a medição de forças e como o período eleitoral tem influência no debate no Parlamento.

Guilherme Sampaio (PT), que é candidato a deputado estadual, disse que "o PT faz uma oposição combativa, firme e qualificada desde o início da Gestão Sarto. Isso não nos impediu, especialmente durante a pandemia, de apoiarmos projetos que eram importantes, seguiremos esse curso".

Também do partido dos trabalhadores e na disputa por um assendo na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Larissa Gaspar reconheceu que, por se tratar de um cenáio eleitoral disputado, é possível que questões dessa natureza possam chegar à tribuna.

"Saberemos diferenciar a disputa eleitoral do debate e votação de matérias, nossa atuação continuará a mesma: aprovar o que consideramos bom para o povo e trabalhar para derrubar o que não for do interesse da população, independentemente da questão eleitoral", afirmou ainda a parlamentar.