Vereadores de Fortaleza aprovam moção de solidariedade a Vini Jr. após ataques racistas na Espanha

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta terça-feira (23), moção de apoio e solidariedade ao jogador brasileiro Vini Jr, que sofreu ataques racistas no último domingo (21), na Espanha. O atacante, que defende o Real Madrid, estava em campo contra o Valencia, quando foi alvo de insultos racistas da torcida.

De autoria do vereador Germano He-Man (PMB), a proposta foi subescrita por diversos parlamentares e aprovada por unanimidade.

"Este tipo de preconceito discriminatório e racista, contra qualquer ser humano, não é mais tolerável e nem aceitável em pleno século XXI, independente de gênero, raça, credo, cor ou não", argumenta a justificativa do requerimento aprovado.

A Câmara Municipal aprovou ainda uma moção de repúdio à Federação Espanhola de Futebol, a La Liga. Ao falar sobre o racismo de que foi alvo, Vini Jr. mencionou que "não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga".

"Se em um estádio, em um esporte, no futebol, um atleta, que hoje é um dos melhores do mundo, é tratado daquela forma e não se faz nada, o que se dirá em outros casos no futebol, em outras modalidades, e na rua, nos espaços públicos", afirmou o vereador Júlio Brizzi (PDT).

"O quanto é grave e o quanto nós não podemos mais tolerar no futebol brasileiro e no futebol onde seja, crimes de racismo. É repudiável e é importantíssimo nesse fato, que não é isolado, afinal o racismo no Brasil é cotidiano; prestar nossa solidariedade, mas também dizer que isso precisa acabar no Brasil e no mundo", ressaltou a vereadora Adriana Geronimo, do mandato coletivo Nossa Cara (Psol).

Entenda o caso

Durante o jogo do Real Madrid contra o Valencia, grande parte da torcida começou a chamar Vini Jr. de "macaco". O jogador acabou identificando um dos torcedores visitantes que o insultava.

O jogador foi até lá, apontou para o torcedor e ainda chegou a chamar o árbitro para ir até lá, mas sem êxito. O jogo foi, imediatamente, parado e o sistema de som do estádio informou que a partida só seria retomada quando os gritos parassem.

Após oito minutos de paralisação e com a presença da polícia no logal das ofensas, o jogo foi retomado. Contudo, no final da partida, houve uma confusão com o goleiro do Valencia, Giorgi Mamardashvili.

Apesar de ter sido contigo com um "mata leão" por outro jogador do time adversário, Vini Jr. acabou sendo expulso por ter atingido o rosto deste jogador ao tentar sair do mata leão.

Vini Jr Atacante brasileiro, nas redes sociais "Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui".

Além de jogadores e outras personalidade, o presidente Lula (PT) também se manifestou sobre o episódio e mostrou solidariedade ao atacante brasileito. O Ministério da Igualdade Racial notificou o governo espanhol para saber o que será feito sobre o caso.