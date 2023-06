Vereadores de Fortaleza aprovam criação de Agência de Desenvolvimento do Mar; projeto vai à sanção

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quinta-feira (1º), a redação final do projeto de lei que cria a Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar da Capital (Ademfor). O projeto de lei segue agora para sanção do prefeito José Sarto (PDT).

O texto prevê a extinção de 59 cargos comissionados para a criação de 10 vagas vinculadas à Agência. Além disso, fica autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$ 750 mil – o que permite remanejar recursos da Prefeitura para custear as despesas do novo órgão.

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT) destacou a importância da nova legislação, ressaltando ser uma iniciativa "pioneira" no país.

"Nós temos uma orla importante que pode ser muito mais utilizada, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. A gente pode, de cara, pensar em restaurantes, em pesca, em passeios... Enfim, em toda uma economia que gira em torno do mar em Fortaleza", argumenta. “Precisa ser celebrado é a importância da gente reconhecer que o mar é um ativo importante para Fortaleza e que a gente precisa olhar para ele. Extrair do mar, da orla que nós temos o que há de melhor”.

Críticas ao projeto

Vereadora de oposição à Prefeitura, Adriana Geronimo, do mandato coletivo Nossa Cara (Psol), destaca alguns pontos negativos na criação da Agência, principalmente com relação às comunidades que existem na orla da capital cearense.

"Essa Agência vai prever o que eles chamam de ordenamento urbano de toda a faixa da da praia e isso deixa a gente um pouco preocupado porque quando a gente fala da praia, não é só mar e areia. Existem comunidades periféricas, comunidades pesqueiras, da população mais tradicional e antiga da nossa cidade. (...) Isso nos preocupa porque como é que uma agência do mar vai cuidar também dos aspectos relacionados ao direito urbano que também tem relação com o direito à moradia", explica.

Para Rolim, no entanto, as críticas "são normais" e "a Prefeitura saberá dialogar" com as comunidades existentes em toda orla da Capital. "A prefeitura fará os diálogos necessários para ter essa agência do mar da forma mais vibrante possível, que possa contemplar os debates da cidade", disse.