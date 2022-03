Vereadora Priscila Costa deve assumir suplência de Junior Mano na Câmara dos Deputados

A bancada cearense na Câmara dos Deputados deverá ter uma nova modificação como mais uma chegada de suplente. Já está em interlocução nos bastidores a ida da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PSC) para Brasília, onde assumirá a suplência como deputada federal. Para isso, o deputado Júnior Mano (PL) deve pedir licença do cargo por quatro meses, a partir de maio.

De acordo com Priscila Costa, essa movimentação é fruto de uma conversa ainda na época das Eleições 2018. Primeira suplente da coligação, a vereadora está de malas prontas pra um novo partido e deverá anunciar sua decisão ainda nesta terça-feira (29). Na mira, estão o PL e o União Brasil.

Assumindo o mandato de deputada federal, a veredora, que é do grupo de oposição ao Governo no Ceará, será a terceira mulher a exercer o cargo na atual legislatura. Atualmente, atua no parlamento federal a deputada Luizianne Lins (PT). No ano passado, a suplente de Luizianne, Gorete Pereira, chegou a assumir o cargo.

Priscila Costa é a primeira suplente da coligação PPS, PRTB e Patriotas, somando mais de 48 mil votos em 2018.

"É uma oportunidade única, vejo nisso uma possibilidade muito grande em atuar na Câmara com nossas bandeiras, como a defesa da família, a liberdade da fé e pelas crianças", diz a vereadora.

Procurado, o deputado Junior Mano não retornou as ligações até a publicação da matéria.

Oposição na Câmara

A troca provisória na bancada federal também influencia diretamente na composição da base governo na Câmara. Isso deve ocorrer uma vez que o deputado Júnior Mano faz parte do grupo governista, enquanto Priscila Costa atua na oposição e com frequência usa a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza nesse sentido.

A última modificação na bancada federal havia sido em 16 de março, quando Nelho Bezerra (Pros) assumiu o mandado como suplente do deputado Capitão Wagner (Pros). No seu primeiro discurso na tribuna, Nelho se dirigiu ao presidente Bolsonaro, e pediu que pudesse ser o seu "F6", em referência a tornar-se um sexto filho Chefe do Executivo.