Vereadora do PT denuncia que teve carro atingido por homem, que morreu em seguida; polícia investiga

A vereadora Cleres Maria Cavalheiro Revelante (PT) denunciou à Brigada Militar do Rio Grande do Sul que teve seu carro atingido pelo veículo de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), na última terça-feira (13).

Na mesma tarde, o motorista, um agricultor e empresário de 46 anos, morreu após bater a caminhonete que conduzia em um barranco, próximo à RST-481, na cidade de Salto do Jacuí, no Noroeste do estado gaúcho.

A Polícia Civil investiga se o acidente tem relação com a colisão anterior no carro da petista. As informações são do portal g1.

Entenda o caso

Segundo Cleres Maria, ela transitava na avenida Pio XII, próximo à Câmara de Vereadores da cidade, por volta das 15h de terça, quando viu que uma caminhonete Hilux freou bruscamente e bateu na traseira de seu carro, adesivado com propagandas de candidatos do PT.

A vereadora afirmou que o condutor do veículo era um homem conhecido na Cidade como apoiador do presidente Bolsonaro e contrário ao PT. Ainda de acordo com ela, o homem constantemente realizava "provocações ideológicas" nas redes sociais contra ela.

Por volta das 16h, o motorista se envolveu em outro acidente após perder o controle da caminhonete em uma estrada vicinal.

De acordo com o delegado Dieison Anderson Garcia Novroth, não houve perseguição policial. As autoridades suspeitam que ele tenha perdido controle do veículo sozinho.

"A Brigada Militar [Polícia Militar do Rio Grande do Sul] estava atendendo quando o indivíduo veio a colidir, em uma estrada de chão, num barranco. Não havia perseguição. Foi acionado o Samu e ele acionou a BM. Chegou depois ao local, depois nós, [que] acionamos a perícia, que encaminhou o corpo para o DML", relatou o delegado ao g1.

Ainda conforme a publicação, imagens de câmeras de segurança serão usadas para esclarecer se o primeiro acidente foi proposital ou não, além de ouvir outras testemunhas.