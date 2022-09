Vereadora de Fortaleza aciona a Justiça para recuperar conta no Instagram após suspensão

A vereadora de Fortaleza e candidata a deputada federal Priscila Costa (PL) ajuizou neste domingo (4) uma ação na Justiça para tentar recuperar a sua conta no Instagram, após suspensão na plataforma.

De acordo com a vereadora, a ferramenta não informou qual o motivo da suspensão nem deu prazo para o retorno. Ela ressalta também que possuía mais de 70 mil seguidores e selo de verificação que atesta, pela própria rede social, a relevância pública do perfil.

"Estamos totalmente no escuro em relação ao Instagram, eles não nos justificam, não nos dão prazo, não temos nem o direito de nos defender, pois não sabemos sequer a acusação", relata.

Como está em período eleitoral, a suspensão impede a candidata de se comunicar com seus eleitores, apresentando propostas, por exemplo. Diante disso, a parlamentar fez uma conta reserva enquanto aguarda um parecer da Justiça para recuperar sua conta na rede social.

Segundo Priscila Costa, até mesmo a conta reserva chegou a ser desativada, mas ela conseguiu reverter o impasse.

"Criamos um novo perfil: @deputadapriscilacosta, que, na noite deste domingo, também foi suspenso sem nenhum motivo, mas graças a Deus já conseguimos recuperar. Mas o meu oficial com mais de 70k de seguidores e selo de verificação, sigo censurada", frisou.

A reportagem entrou em contato com a Meta (Facebook), responsável pela administração do Instagram, e aguarda resposta.

Regras da rede social

A plataforma, administrada pela Meta (Facebook), tem regras rígidas sobre bloqueio e suspensão de perfis. Na Central de Ajuda no Instagram, a empresa afirma que pode "remover permanentemente uma conta que violar continuamente as Diretrizes da Comunidade ou os Termos de Uso". As diretrizes funcionam como regras de conduta para quem usa a plataforma.

"Contas que não seguem nossas Diretrizes da Comunidade ou nossos Termos de Uso podem ser desativadas sem aviso. Sugerimos que leia novamente as Diretrizes da Comunidade com atenção e analise as publicações em todas as contas criadas por você. Nós poderemos remover permanentemente uma conta que violar continuamente as Diretrizes da Comunidade ou os Termos de Uso", diz a página.

Entre as diretrizes, estão, por exemplo, a violação de direitos autorais com frases, músicas, vídeos, dentre outros; a publicação de nudez explícita, conteúdo repetido excessivamente e que possa ser entendido como spam; uso de discurso de ódio e violência; como também a compra e venda de produtos como bebidas alcoólicas e armas de fogo.

Outros casos

Neste ano, outros parlamentares cearenses ressaltaram problemas com o Instagram. O senador Cid Gomes (PDT) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), tiveram os perfis do Instagram hackeados por golpistas, que tentavam aplicar golpes por meio de vendas fraudulentas na plataforma.

Outro parlamentar que também reclamou da plataforma foi o deputado estadual Delegado Cavalcante (PL). Em fevereiro deste ano, a ferramenta estava exibindo um aviso para novos seguidores do parlamentar, alertando sobre a publicação de notícias falsas. Na ocasião, ele disse acreditar que a medida fora orquestrada por adversários.

"Só pode ser denúncia em massa dos adversários, eles se juntam para denunciar ao mesmo tempo e derrubam o perfil, tem gente que faz isso só pelo mal. Com a eleição chegando, isso prejudica demais”, disse à época.