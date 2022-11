Vereador Júlio Brizzi é nomeado para a equipe de transição de Lula

O vereador de Fortaleza e ex-secretário municipal da Juventude, Júlio Brizzi (PDT), foi chamado para compor a equipe de transição do governo Lula (PT). O parlamentar confirmou a informação nesta sexta-feira (25) pelas redes sociais.

Ele vai compor o grupo de trabalho focado nas políticas para a juventude. "Fico feliz que o assunto voltou a ser tratado nacionalmente depois de tanto tempo e ver tantas pessoas qualificadas pelo Brasil contribuindo com o próximo governo Lula! Acredito que é momento de desprendimento, união e trabalho pra termos um país melhor", afirmou o vereador em postagem.

Além de atuar na pasta municipal gerenciando políticas como a Rede Cuca, por exemplo, Brizzi também contribuiu com a gestão estadual, quando foi secretário-executivo de Esporte e secretário-adjunto da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Cearenses na transição

Dos mais de 20 cearenses convocados para ajudar nas atividades de transição do governo eleito, há cinco pedetistas. Além de Brizzi, unem-se aos trabalhos que antecedem a posse de Lula, Leônidas Cristino, André Figueiredo, Idilvan Alencar e Mauro Filho.

Na quarta-feira (24), seu colega de Legislativo Gabriel Aguiar (Psol) anunciou sua participação na transição do Planalto.

No grupo, há parlamentares, especialistas, ativistas, ex-políticos, gestores partidários e lideranças de movimentos sociais. Antes de Júlio Brizzi, foi confirmada, nesta sexta, a convocação do professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles.

CONFIRA OUTROS NOMES

Jeovah Meireles, professor universitário, está no GT de Ciência, Tecnologia e Inovações;

Gabriel Aguiar (Psol), vereador de Fortaleza, está no GT de Cidades;

Léo Suricate (Psol), ex-candidato a deputada estadual, está no GT de Cidades;

José Guimarães (PT), deputado federal e vice-presidente nacional do PT, está no GT de Centro de Governo;

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal, está no GT de Cidades;

Luizianne Lins (PT), deputada federal, esta no GT de Cidades;

André Figueiredo (PDT), deputado federal e presidente estadual do PDT, está no GT de Comunicações

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal, ex-secretário de Educação do Ceará e ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, está no GT Educação;

Célio Studart (PSD), deputado federal, está no GT de Meio Ambiente;

José Airton Cirilo (PT), deputado federal, está no GT de Pesca;

Mauro Filho (PDT), deputado federal e ex-Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, está no GT de Planejamento;

Jaana Flávia Fernandes, professora universitária, está no GT da Educação;

Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito, está no GT do Desenvolvimento Regional;

José Pimentel (PT), ex-senador, está no GT da Previdência;

Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela, está no GT da Educação;

Helena Martins, jornalista e professora universitária, está no GT da Comunicação;

Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, está no GT dos Direitos Humanos;

Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, está no GT do Turismo;

Felipe Matias, cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, está no GT de Pesca;

Wesley Diógenes, engenheiro sanitarista e ambiental, além de dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, está no Conselho Político da Transição;

Weibe Tapeba (PT), vereador de Caucaia e coordenador da Fepoince, está no GT de Pesca

Pedro Ivo, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em Fortaleza, está no GT do Meio Ambiente;

Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está no GT da Juventude;

Marcelo Uchôa, advogado e professor universitário, está no GT dos Direitos Humanos.