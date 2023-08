Vereador do interior de SP escorrega no português em homenagem e cena repercute: 'O de honesto'

Uma sessão solene do município de Mendonça, no interior de São Paulo, repercutiu nas redes sociais devido a uma homenagem inusitada.

Em sessão dedicada ao deputado Carlão Pignatari, o vereador Milton César Marcossem tentou fazer um acróstico - composição de palavras com as letras do nome do parlamentar.

Internautas apontaram que as palavras escolhidas, no entanto, não fizeram sentido. "Carlão tem seis letras. O que que ele é? C, competente. R. A de R, caráter. Falei errado, desculpa. Vamos lá", iniciou Milton.

"Carlão, são seis letras. C, de competente, A de tenho caráter; R de patriota, L de palmeirense, A, de amigo e O, de honesto", continuou o vereador.

A sessão aconteceu na última sexta-feira (18), mas a cena repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (23). No twitter, o vídeo já tem mais de 440 mil visualizações.

Marcossem afirmou ao portal g1 tentou fazer uma homenagem de improviso com as letras do nome do deputado estadual, mas não tinha preparado as palavras e acabou se confundindo com a ordem das letras.