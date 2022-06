Vereador de Porto Alegre que morreu após mal súbito aproveitava viagem ao CE para nova lua de mel

O vereador de Porto Alegre Mauro Zacher (PDT), que faleceu na manhã deste domingo (26), em Fortaleza, após sofrer um mal súbito durante uma prova de natação master, estava aproveitando a viagem ao Ceará para viver uma nova lua de mel com sua esposa, a contadora Anete Gilter Zacher. Ele e Anete estavam casados há 11 anos e tinham dois filhos. O parlamentar morreu aos 46 anos.

De acordo com o presidente do PDT Ceará, deputado André Figueiredo, os dois aproveitaram o campeonato de natação que ocorria em Fortaleza para fazer uma nova lua de mel no Ceará. Ele já praticava o esporte há bastante tempo, conforme Figueiredo. O casal viajou para o Estado sem os filhos, que ainda são pequenos. Amigos e membros da agremiação no Ceará estão prestando apoio à esposa de Zacher.

Ainda conforme o presidente estadual do PDT, o corpo do vereador gaúcho deve sair do Ceará amanhã pela manhã para ser velado e enterrado em Porto Alegre. Mauro Zacher estava no seu quinto mandato de vereador da Capital gaúcha pelo PDT.

André Figueiredo Deputado Estadual e Presidente do PDT Ceará "O irmão dele entrou em contato com a gente, tentamos dar toda assistência possível, mas o Zacher já chegou na UPA sem vida. Ele veio com a esposa, estavam aproveitando a viagem para fazer uma nova lua de mel. Ela está em estado de choque. É muito difícil esse momento, é uma perda muito grande para todos. Estamos dando a assistência necessária para minimizar esse trauma na família"

Neste sábado (26), Zacher publicou uma foto com Anete para comunicar que estava no Ceará.

Legenda: O casal viajou para o Estado sem os filhos, que ainda são pequenos Foto: Reprodução/Instagram

Competição

Por meio de nota, a Federação Cearense de Desportos Aquáticos lamentou a morte de Mauro Zacher, que era um atleta master de natação em águas abertas. Ele participava da Etapa de Fortaleza do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Águas Abertas, quando teve um mal súbito.

"O Atleta, Mauro Zacher, durante a prova dos 1.500m, da etapa em Fortaleza-Ce do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Águas Abertas, sofreu um mal súbito quando estava finalizando a travessia. Os salva vidas, que acompanhavam a competição, observaram que o atleta havia parado de nadar, onde fora resgatado de imediato e levado ao píer de chegada, no qual foi atendido pela equipe da ambulância, no qual realizaram os primeiros socorros e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, no entanto, não resistiu. A FCDA se solidariza à família e aos amigos do atleta e agradece pela amizade, companheirismo e dedicação à modalidade", diz a nota.

O prefeito José Sarto (PDT) também prestou solidariedade à família de Zacher. Nas redes sociais, o gestor da Capital disse que esteve na UPA da Praia do Futuro, se colocando à disposição para colaborar "com o que for necessário".

"Lamento a morte do vereador de Porto Alegre Mauro Zacher, em Fortaleza, após sofrer mal súbito durante uma prova de natação. Depois de conversar com o prefeito Sebastião Melo e prestar minha solidariedade, nesta manhã, estive na UPA para onde Zacher foi levado e coloquei-me à disposição para colaborar com o que for necessário. Dedico meus sentimentos a familiares e amigos do vereador neste momento de tristeza e pesar", publicou no Instagram.

Mais cedo, outras autoridades cearenses também prestaram condolências e lamentaram o falecimento do parlamentar gaúcho. No Instagram Stories, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) lamentou a morte do companheiro de partido.

"Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do meu amigo e companheiro Mauro Zacher. Vereador de Porto Alegre, combativo e muito atuante, teve um mal súbito enquanto participava de uma prova de natação em Fortaleza. Estive com ele no início deste mês, quando me concedeu a honra do título de cidadão de Porto Alegre. Lamento muito esta perda. Meus sentimentos a toda sua família nas pessoas de sua esposa Anete e seu irmão, meu amigo, Flávio Zacher", publicou Ciro.

Carreira

Mauro Zacher disputou a sua primeira eleição nos anos 2000, quando ficou como 2º suplente de vereador de Porto Alegre. Conseguiu alcançar a titularidade do mandato em 2004, quando foi eleito com 7.703 votos - o terceiro mais votado. Desde então, exerce o mandato de legislador da Capital do Rio Grande do Sul de forma ininterrupta.

Nesse período de 18 anos de vida pública foi secretário da Juventude, secretário de Obras e Viação e prefeito interino por 45 dias, sendo o vereador que mais tempo ficou no comando do Paço, nos últimos 30 anos.