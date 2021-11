Vereador de Fortaleza propõe que paciente com Covid que optou por não se vacinar pague tratamento

A Câmara Municipal de Fortaleza poderá discutir nas próximas semanas o Projeto de Indicação 1608/2021 que sugere que pacientes internados na rede de saúde pública da Capital por Covid-19, que tenham optado por não se vacinar, façam o ressarcimento aos cofres públicos das despesas médicas.

O texto foi protocolado pelo vereador Gardel Rolim (PDT), que é líder do Governo na Câmara, mas ainda não foi pautado para apreciação dos vereadores.

"O que estamos propondo é que a Prefeitura possa identificar os pacientes internados com Covid que não tomaram a vacina por opção, e esse paciente possa, ao ser internado, ressarcir os cofres públicos", afirma o autor.

Por ser um projeto de indicação, mesmo se for aprovada na Câmara, precisará do aval da Prefeitura de Fortaleza, que deverá reenviar para a Câmara a medida como Projeto de Lei.

Segundo o projeto, serão consideradas pessoas que optaram por não se vacinar as que:

I - Não tenham comparecido ao procedimento de inoculação da vacina

II - Não tenham apresentado justficativa para a ausência na data da convocação pela SMS, como internações ou condições de Saúde que impeçam a utilização da vacina, sendo necessário a apresentação de atestado médico que comprove tal condição;

Obrigação da vacina

As iniciativas que pressionam a adesão à vacinação contra a Covid-19 no Ceará vêm sendo pauta de debate constante entre vereadores de oposição e apoiadores do governo.

Na semana passada, por exemplo, parlamentares participaram de um protesto contra o passaporte da vacinação, que ocorreu na Assembleia Legislativa.

Os vereadores Carmelo Neto (Republicanos) e Prisicla Costa (PSC), por exemplo, já demonstraram ser contra a iniciativa do Governo do Estado de permitir a entrada de pessoas em estabelecimentos mediante comprovação de imunização.

Após decreto estadual no último dia 13, o passaporte sanitário passa a ser solicitado para entrada em eventos, restaurantes, bares e barracas de praia em todo o Ceará, e poderá ser apresentado de forma digital ou física.