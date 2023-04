Valdemar Costa Neto é internado em hospital após engasgar com três espinhas de peixe

Após engasgar com três espinhas de peixe, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi internado no Hospital Sírio Libanês em Brasília no fim de semana. O GLOBO detalhou que o político deve ter alta ainda nesta segunda-feira (10), depois de passar por diversos exames médicos.

No momento do incidente, Valdemar acreditou que ele estivesse sofrendo um infarto.

O Ministério da Saúde afirma que o engasgo se configura como uma manifestação do organismo para expelir alimentos que tomaram um “caminho errado” durante a refeição. A condição é considerada uma emergência. Além disso, tem risco de deixar a pessoa inconsciente ou causar morte por asfixia.