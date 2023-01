União Brasil aciona justiça para barrar limitação de idade em concurso da Polícia Penal no Ceará

O União Brasil, partido presidido pelo deputado federal Capitão Wagner no Ceará, entrou com uma ação na justiça, no último dia 6 de janeiro, para anular o projeto de lei aprovado no fim do ano passado na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), que muda os requisitos exigidos para a realização de concurso público para a Polícia Penal do Estado.

Trata-se de um pedido liminar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tem como alvo principal, dentro do projeto do Governo do Estado, retirar o ponto que estabelece idade máxima para os novos agentes.

Quando foi aprovado, no fim de 2022, manifestantes que ocupavam as galerias da Casa chegaram a proferir palavras de ordem contra os deputados que votaram a favor da matéria.

Histórico

Inicialmente a matéria previa uma limitação de idade máxima de inferior a 30 anos completos.

Para tentar amenizar os desgastes, o líder do Governo, deputado Júlio César Filho (PT), chegou a um acordo com demais deputados para aprovar uma emenda da deputada Érika Amorim (PSD), que fixou a idade máxima em 34 anos, 11 meses e 29 dias até a data da inscrição.

O vice-presidente da Assembleia, deputado Fernando Santana (PT), chegou a pedir respeito aos deputados.

"Limitar a idade máxima para ingresso no concurso da Polícia Penal do Ceará – é subestimar a capacidade física do ser humano", diz a Ação Direta por Inconstitucionalidade (ADI).

Ainda durante a discussão do assunto na AL-CE em dezembro, a liderança do Governo argumentou que a limitação de idade era necessária devido à periculosidade do trabalho e ao regime especial de aposentadoria dos servidores, além do teste de aptidão física (TAF) também impor restrições.

"A gente vê como um contrassenso o Governo do Estado querer estabelecer isso, e a gente sabe que quanto mais maduro for, mais astuto o policial vem a ser", argumenta o presidente do União Brasil no Ceará e deputado federal Capitão Wagner.

Ele destaca ainda que concursos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil não estabelecem limite de idade. "A Polícia Penal é civil, então não deve ter esse limite", diz ainda.

Critérios fixos em lei

Ser brasileiro;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

Ter, na data da inscrição no concurso, idade mínima igual ou superior a 18 anos e máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias

Gozar de boa saúde física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;

Ter conduta social irrepreensível, comprovada idoneidade moral e não possuir antecedentes criminais;

Ser previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, em conformidade com as etapas previstas;

Ser previamente aprovado em curso de formação técnico-policial;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo B

