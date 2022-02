Um dia após retorno dos trabalhos, deputados da AL-CE suspendem sessão por morte de radialista

Após pouco mais de 20 minutos de sessão, os deputados estaduais levantaram a sessão desta quinta-feira (3) na Assembleia Legislativa em homenagem à morte do radialista e ex-deputado Narcélio Limaverde, que faleceu no último dia 26 de janeiro. Esta é a primeira sessão após a morte do jornalista.

O requerimento foi de autoria do deputado Fernando Hugo (PP), que também falou sobre as contribuições do jornalista tanto para o legislativo estadual como para a comunicação cearense, no que foi acompanhado por outros parlamentares.

Um dia após o retorno dos trabalhos legislativos, e sem previsão de votação, a sessão foi levantada pelo deputado Fernando Santana (PT), que estava na presidência da Casa.

Início da tramitação

Antes da suspensão da sessão, houve a leitura de projetos de lei protocolados na Casa para ser dando início a tramitação das matérias.

Dentre elas, a proposta do Governo do Estado que autoriza a distribuição, aos profissionais do magistério da rede estadual de ensino, de 60% dos recursos oriundos dos precatórios de recursos do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Também iniciou tramitação projeto de autoria do Ministério Público do Ceará que trata da revisão geral da remuneração dos servidores da entidade.