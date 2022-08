TV Diário e Verdinha entrevistam Roberto Cláudio nesta quinta (25); veja horário e como assistir

A TV Diário e a Verdinha seguem, nesta quinta-feira (25), com a série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Ceará. O segundo entrevistado será Roberto Cláudio (PDT).

As entrevistas seguem até a próxima sexta-feira (26). Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional. Nesta quarta-feira (24), o entrevistado foi Elmano de Freitas (PT). Além da conversa com Roberto Cláudio, haverá ainda entrevista com Capitão Wagner (União).

Por ordem definida em sorteio, o cronograma de entrevistas é o seguinte:

24 de agosto - Elmano de Freitas

25 de agosto - Roberto Cláudio

26 de agosto - Capitão Wagner

As entrevistas serão conduzidas por Daniella de Lavor, além de contar com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e Jéssica Welma.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Roberto Cláudio

Escolhido para representar um dos mais longevos grupos políticos do Estado na disputa pelo Governo do Ceará, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio chega para o pleito com uma coleção de vitórias desde 2006, quando disputou, pela primeira vez, um mandato eletivo.

A própria escolha de Roberto Cláudio representa uma vitória do pedetista, que, ao longo dos últimos meses, vinha enfrentando uma intensa disputa interna com aliados para viabilizar-se como o nome escolhido pelo partido para a disputa pelo Executivo.

Nas urnas, o ex-prefeito, inclusive, já enfrentou o líder da oposição no Ceará atualmente, o pré-candidato Capitão Wagner. O confronto ocorreu no pleito de 2016 e o então prefeito conseguiu ser reeleito.

Desta vez, o ex-prefeito tenta repetir o bom desempenho também diante de mais um antigo adversário, o deputado estadual Elmano de Freitas. Com o racha entre PT e PDT no grupo governista, o parlamentar foi lançado pelos petistas na disputa pela sucessão da governadora Izolda Cela (sem partido).

Legenda: Roberto Claudio logo após ser eleitor como o sucessor de Luizianne Lins Foto: Alex Costa/Agência Diário

Roberto Cláudio venceu o candidato do PT em 2012, quando ambos concorreram pela Prefeitura de Fortaleza. À época, o pleito foi para o segundo turno, em uma disputa acirrada que retratou o primeiro desgaste na aproximação entre petistas e pedetistas.

Da Academia ao Parlamento

Natural de Fortaleza, Roberto Cláudio não tinha familiares ligados diretamente a cargos eletivos quando decidiu lançar-se na política. Seu pai, Roberto Cláudio Frota Bezerra, foi reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), e seu avô, Prisco Bezerra, professor da instituição. A mãe do ex-prefeito, Maria das Graças, também foi servidora da universidade.

Legenda: Roberto Cláudio ao lado do pai, o ex- reitor da UFC Roberto Cláudio Frota Bezerra, e do irmão, o ex-senador Prisco Bezerra Foto: Divulgação

Roberto é formado em medicina, com mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Universidade do Arizona. Só depois de concluir a formação é que o acadêmico enveredou definitivamente para a política partidária.

A primeira investida nas urnas foi em 2006, ainda pelo PHS. À época, o então candidato tentou vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e conseguiu se eleger com cerca de 21 mil votos – a grande maioria na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Mesmo sendo estreante no parlamento estadual, Roberto Cláudio assumiu logo de cara a vice-liderança do Governo Cid Gomes (PDT), seu mentor na política.

Ampliação do eleitorado

Ao longo dos quatro anos, o deputado usou sua influência para ampliar as bases eleitorais. Na eleição de 2010, ele – já no PSB – mais que triplicou o número de votos, chegando a quase 70 mil.

Legenda: Roberto Cláudio em sua despedida da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Foto: Paulo Rocha

Logo após tomar posse, o parlamentar foi alçado ao cargo de presidente da Assembleia, em uma chapa que tinha como vice-presidente José Sarto (PDT), sucessor de Roberto anos depois na Prefeitura de Fortaleza.

O político se manteve na função de comando do Legislativo até junho de 2012, quando passou a dedicar-se à corrida rumo à Prefeitura de Fortaleza. À época, o então candidato conseguiu aglutinar um arco de aliança com 19 partidos.

Naquela disputa, além de Roberto, o grupo governista lançou mais dois pré-candidatos: o ex-secretário da Copa, Ferruccio Feitosa, e o vereador de Fortaleza, Salmito Filho.

Traumas na aliança

Aquele pleito, no entanto, traria marcas ao grupo governista cearense que ressoam até hoje. À época, Cid e a então prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), mantinham uma aliança vitoriosa de seis anos. Com o fim do segundo mandato da petista, ela bancou a candidatura de seu correligionário Elmano de Freitas (PT).

Já o governador bancou o nome de Roberto Cláudio. A decisão causou um racha na relação entre o PT e o grupo Ferreira Gomes em Fortaleza. A rivalidade se mantém desde aquela eleição. Nas urnas, Roberto Cláudio se saiu melhor e foi eleito prefeito da Capital.

Em 2013, o político migrou para o Pros, seguindo o grupo político dos irmãos Ciro e Cid Gomes. Ele permaneceu no partido até 2015, quando mudou para o PDT, novamente acompanhando os líderes do grupo Ferreira Gomes.

Legenda: Eleição de 2020 para a Prefeitura de Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues

Já com o PT consolidado na oposição, o prefeito disputou a reeleição no ano seguinte pelo PDT, sigla em que permanece até hoje. Roberto Cláudio ainda conseguiu emplacar o sucessor no Município. Em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, o prefeito liderou parte da campanha de Sarto à Prefeitura, após o candidato contrair Covid-19.

Resistência petista

Legenda: Roberto Cláudio durante evento do PDT com lideranças do partido Foto: Thiago Gadelha

Após eleger o sucessor, Roberto Cláudio ficou uma temporada dedicando-se aos estudos e retornou à Capital já como pré-candidato ao Governo do Ceará. O político largou com favoritismo na disputa interna, mas viu uma polarização se formar com a atual governadora Izolda Cela, que assumiu o cargo em abril deste ano.

Além deles, o PDT também lançou como pré-candidatos o deputado federal Mauro Filho e o presidente da AL-CE, Evandro Leitão. As divergências surgidas em 2012 entre Roberto Cláudio e integrantes do PT voltaram a ganhar peso, já que os petistas mantinham uma aliança com o PDT há 16 anos no Ceará.

Integrantes do PT – e de outras siglas aliadas – passaram a vetar o nome do ex-prefeito, ameaçando romper a aliança. A candidatura de Roberto, no entanto, foi incentivada por lideranças nacionais da sigla. A decisão foi confirmada pelo diretório pedetista cearense na última segunda-feira (18).

A postura foi considerada pela cúpula do PT Ceará como um rompimento “tácito” e “unilateral” dos pedetistas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste no último dia 22 de julho, por exemplo, ele disse que "em nenhum momento, dentro do PDT, sinalizaram com qualquer interesse em desfazer aliança, muito pelo contrário".

Ele ressaltou que partiu de nomes do PT declarações de veto a membros do PDT.

Roberto Cláudio (PDT) Candidato a governador "Ao sair do PDT, eu mesmo disse que ia buscar diálogo e fazer todas as tentativas possíveis de fazer essa aliança hoje. Depende dos dois lados, é igual a namoro. Só dá namoro quando todo mundo quer"

"Se eventualmente não aconteceu (a aliança), não aconteceu por falta de iniciativa e desejo nosso", acrescentou.

