TV Diário e Verdinha entrevistam Raimundo Matos nesta sexta (9); veja horários e como assistir

A TV Diário e Verdinha encerram, nesta sexta-feira (9), a série de entrevistas com os candidatos à vice-governadoria do Ceará. O entrevistado é o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PL), que compõe a chapa do candidato Capitão Wagner (União) na disputa pelo Governo do Estado.

A série de entrevistas começou na última terça-feira (6) e se encerra nesta sexta. Foram convidados os vices nas chapas dos candidatos à eleição de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional.

O cronograma das participações foi definido mediante sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As entrevistas são conduzidas pela jornalista Daniella de Lavor, com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e William Santos.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

Que horas começa a entrevista?

A entrevista será realizada a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

Onde assistir?

Os interessados podem acompanhar a entrevista nos canais da Verdinha, na rádio, e da TV Diário, na televisão, ou no site dos dois veículos.

Conheça a trajetória de Raimundo Gomes de Matos

Com mais de 30 anos de vida pública, o médico Raimundo Gomes de Matos iniciou carreira na política em 1982, quando foi eleito como vice-prefeito de Maranguape, seu berço político. No pleito seguinte, em 1988, elegeu-se prefeito da cidade. Vale ressaltar que aquela foi a primeira eleição municipal após a promulgação da Constituição Federal do Brasil.

Ao iniciar o seu mandato como prefeito, filiou-se ao PSDB em 1989, onde permaneceu até o início deste ano, quando deixou o partido para integrar o PL de olho nas eleições deste ano.

Legenda: O ex-deputado federal foi oficializado para compor a chapa de Wagner como vice apenas no dia da convenção partidária do União Brasil, ocorrida em 5 de agosto Foto: Thiago Gadelha

Antes disso, no entanto, era considerado um quadro de vanguarda dos tucanos, tendo exercido seis mandatos de deputado federal - de 1997 a 2018 - pela legenda.

Bolsonarista, no início de 2019, Raimundo Gomes de Matos foi nomeado como para assumir a Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (Senispt), ligada ao Ministério da Cidadania.

Com a saída do então ministro Osmar Terra da titularidade da Pasta, o cearense também perdeu espaço. Em 2020, foi nomeado diretor de planejamento e articulação política da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Em 2021, foi alçado a superintende do órgão.

Saiu do cargo para disputar a eleição. Despois de várias tratativas entre Capitão Wagner e Acilon Gonçalves, presidente do PL no Ceará e prefeito de Eusébio, o nome de Raimundo Gomes de Matos foi oficializado para compor a chapa do União Brasil somente no dia 5 de agosto, último dia do prazo para realização das convenções partidárias.