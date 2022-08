TV Diário e Verdinha entrevistam Kamila Cardoso nesta quarta (31); veja horário e como assistir

A TV Diário e a Verdinha dão continuidade a série de entrevistas com os candidatos do Ceará ao Senado Federal. Nesta quarta-feira (31), a entrevistada será a candidata Kamila Cardoso (Avante).

A série de entrevistas teve início na segunda-feira (29) e termina nesta quarta. Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional.

Na segunda-feira (29), o entrevistado foi Camilo Santana (PT).

Na terça-feira (30), a participante foi Érika Amorim (PSD).

O cronograma das entrevistas foi estabelecido mediante sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As participações são conduzidas por Daniella de Lavor e pelos colunistas de política do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar e William Santos.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

QUE HORAS COMEÇA A ENTREVISTA?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

ONDE ASSISTIR?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE KAMILA CARDOSO

Kamila é advogada e militante de causas sociais. Ela tem dois filhos e, em 2010, um deles, devido a uma aplasia medular, precisou de um transplante de medula óssea, o que desencadeou uma intensa movimentação de Kamila em busca da doação. Felizmente, o filho conseguiu um doador que recebeu a medula.

Desde então, Kamila Cardoso ficou conhecida por essa mobilização, e sua trajetória tem destaque na atuação pelo acesso à saúde, acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência.

Legenda: Kamila Cardoso em atividade de campanha Foto: Thiago Gadelha

Nas eleições municipais de 2018, Kamila, à época no Pros, estreou no percurso político e foi candidata à vice-prefeita de Fortaleza na chapa que tinha Capitão Wagner como candidato a prefeito. A dupla chegou ao segundo segundo turno, mas não foi eleita.

No pleito atual, a chapa que tem Capitão Wagner (União Brasil) como candidato ao governo e Raimundo Gomes de Mattos (PL) como vice, e na qual Kamila é postulante ao Senado, os suplentes são o ex-vereador de Fortaleza Gelson Ferraz (Republicanos) e o Pastor Paixão (PTB).

Kamila também é próxima do senador Eduardo Girão (Podemos). Na campanha, ela já afirmou que o tem como referência, principalmente no quesito economia de verba de gabinete. O senador Eduardo Girão também participou da propaganda eleitoral da candidata ao Senado e defendeu que ela esteja ao lado dele no Congresso.

Na propaganda, Kamila também tem enfatizado como a sua atuação política poderá ajudar na luta de mães que enfrentam dificuldades para ter acesso a assistência para crianças com deficiência intelectual e múltipla.

