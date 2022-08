TV Diário e Verdinha entrevistam Érika Amorim nesta terça (30); veja horário e como assistir

Nesta terça-feira (30), a TV Diário e a Verdinha dão continuidade à série de entrevistas com os candidatos do Ceará ao Senado Federal. A entrevistada será a candidata Érika Amorim (PSD).

A série de entrevistas teve início na segunda-feira (29) e deve terminar na quarta-feira (31). Foram convidados os candidatos de partidos que possuem representatividade no Congresso Nacional.

Na segunda-feira (29), o entrevistado foi Camilo Santana (PT).

Já na quarta-feira a participante será Kamila Cardoso (Avante).

O cronograma das entrevistas foi estabelecido mediante sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As participações são conduzidas por Daniella de Lavor e pelos colunistas de política do Diário do Nordeste, Inácio Aguiar e William Santos.

A duração para cada entrevista é de 1 hora.

QUE HORAS COMEÇA A ENTREVISTA?

A entrevista ocorrerá a partir das 7h30, dentro da programação do jornal Bom Dia Nordeste.

ONDE ASSISTIR?

A entrevista será transmitida na Verdinha e na TV Diário, além da transmissão no site dos dois veículos.

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE ÉRIKA AMORIM

Natural de Fortaleza, Érika Amorim é deputada estadual. Ela é casada com Naumi Amorim, ex-prefeito de Caucaia, com quem tem três filhos.Em Caucaia, Érika foi secretária municipal de Governo e Articulação Política.

Na carreira política, nas eleições de 2018, Érika foi a mulher mais votada para a Assembleia Legislativa no Ceará, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 86.320 votos.

Na Assembleia, Érika Amorim exerceu a presidência da Comissão da Infância e Adolescência e, no ano passado, assumiu a terceira Secretaria da Mesa Diretora. Ela é a única mulher nesta composição. Na Casa, ela tem ênfase na atuação em prol das mulheres, crianças e jovens.

Legenda: Érika Amorim em atividade de campanha Foto: Kid Júnior

Érika havia desistido de concorrer à reeleição como deputada para cuidar dos negócios da família, mas após uma série de reviravoltas na chapa de Roberto Cláudio (PDT), candidato ao Governo do Ceará e Domingos Filho (PSD) a vice-governador, ela foi escolhida para disputar o Senado.

O anúncio oficial de Érika como candidata ao Senado ocorreu somente no dia 20 de agosto, quando a campanha já havia começado nas ruas. A escolha veio após desistência da pedetista, Enfermeira Ana Paula, que havia sido registrada no dia 15 de agosto como candidata ao Senado, diante do impasse com o PSDB.

Isto porque, inicialmente, o PSDB ocupava a vaga, mas o TSE decidiu no dia 19 de agosto manter o partido neutro na disputa majoritária. Com a escolha de Érika, a primeira suplência do Senado na chapa foi mantida com a ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar (PDT), e a segunda com Diana Carvalho (PDT).

Nos programas eleitorais, ela tem se apresentado como “mulher, mãe, cristã”, e enfatiza o fato de ter sido a deputada estadual mais votada do Ceará em 2018. A parlamentar também tem destacado as bandeiras nas quais acredita, são elas: “a proteção da infância, da família, protagonismo da mulher e o cuidado com quem mais precisa”, segundo a própria candidata.